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Kartal’da boğulan gencin cesedini arama çalışmaları sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 23:14 | Son Güncelleme

Kartal’da önceki gece denize girdikten sonra boğulan gencin cesedini arama çalışmaları sürüyor.

Kartal’da önceki gece denize girdikten sonra boğulan gencin cesedini arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalara Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve Kartal Belediyesi ekipleri destek veriyor. Acılı ailenin sahildeki bekleyişi ise devam ediyor.
Kartal sahilinde gece saatlerinde arkadaşlarıyla otururken iddia üzerine denize girdiği öne sürülen 30 yaşındaki Barış Kekeç’in cesedine hala ulaşılamadı. Saat 03.00 sularında denize giren ve sahile çıkmak isterken akıntıya kapılarak boğulduğu öğrenilen genci karaya çıkarmak için ekipler olay yerine gelmiş, ancak akıntıya kapılan gencin cesedi kaybolmuştu. Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri denizde gencin cesedini bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Kartal Belediyesine ait tekne ise kıyı boyunca cesedin karaya vurmuş olma ihtimali olan yerleri tarıyor.
Boğulan gencin ailesi ise arama çalışmalarının yürütüldüğü noktada hüzünlü bekleyişini sürdürüyor.

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