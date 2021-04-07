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  4. Kartal’da miras konusunda tartıştığı akrabalarına kurşun yağdırarak 4 kişinin ölümüne neden olan Ahmet Salih B., tutuklandı. Sorgusunda susma hakkını kullandığı öğrenilen şüphelinin koronavirüs testinin de pozitif çıktığı bilgisine ulaşıldı.

Kartal’da miras konusunda tartıştığı akrabalarına kurşun yağdırarak 4 kişinin ölümüne neden olan Ahmet Salih B., tutuklandı. Sorgusunda susma hakkını kullandığı öğrenilen şüphelinin koronavirüs testinin de pozitif çıktığı bilgisine ulaşıldı.

07.04.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal’da miras konusunda tartıştığı akrabalarına kurşun yağdırarak 4 kişinin ölümüne neden olan Ahmet Salih B., tutuklandı.

Kartal’da miras konusunda tartıştığı akrabalarına kurşun yağdırarak 4 kişinin ölümüne neden olan Ahmet Salih B., tutuklandı. Sorgusunda susma hakkını kullandığı öğrenilen şüphelinin koronavirüs testinin de pozitif çıktığı bilgisine ulaşıldı.

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