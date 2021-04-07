Kartal’da miras konusunda tartıştığı akrabalarına kurşun yağdırarak 4 kişinin ölümüne neden olan Ahmet Salih B., tutuklandı. Sorgusunda susma hakkını kullandığı öğrenilen şüphelinin koronavirüs testinin de pozitif çıktığı bilgisine ulaşıldı.