KARTAL'DA ÖLDÜRÜLEN ALEYNA CAN DAVASINDA KARAR; SANIĞA 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ 

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da günlük kiralık evde 17 yaşındaki Aleyna Can'ın tabanca ile öldürülmesine ilişkin biri tutuklu üç kişinin yargılandığı davada karar çıktı. Davanın tutuklu sanığı Mesut Vural'ı "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, Aleyna Can'ın arkadaşı Bayram Ekici ve kardeşi Ercan Ekici'nin beraatine karar verildi.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Mesut Vural, başka suçtan tutuklu sanık Bayram Ekici, Bayram Ekici'nin kardeşi tutuksuz sanık Ercan Ekici ve avukatları katıldı. Aleyna Can'ın annesi Fatma Yirmibeş ve avukatları da duruşmada hazır bulundu. Müşteki Fatma Yirmibeş'in Avukatı Kübra Süleyman, sanıkların suçu kasten işlediklerini öne sürerek üç sanığın da "Kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi. Söz alan Aleyna Can'ın annesi Fatma Yirmibeş, "Sonuna kadar şikayetçiyim" dedi.

'OLAY YAŞANDIĞI İÇİN ÜZGÜNÜM'

Davanın tek tutuklu sanığı Mesut Vural, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, "Olay yaşandığı için üzgünüm. Maktulü önceden tanımıyorum, aramızda herhangi bir sorun yoktu. Zaten olaydan sonra kendi telefonumla ambulansa haber verdim. Olayın şoku ile ambulans arayıp olay yerinden uzaklaştım. Keşke böyle olmasaydı. Silahın içinde mermi olduğunu bilmiyordum. Yanlışlıkla diğer sanıkları ya da kendimi de vurabilirdim" dedi.

Tutuksuz sanık Ercan Ekici, bir suçu olmadığını söyledi. Son sözü sorulan sanıklardan Mesut Vural, "Tahliyemi talep ederim", Bayram Ekici, "Bir diyeceğim yoktur", "Ercan Ekici de, "Beraatimi talep ederim" dedi.