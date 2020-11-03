HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kartpostallık manzara! Gören telefonuna sarılıyor

Kartpostallık manzara! Gören telefonuna sarılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2020 10:54 | Son Güncelleme

Sararan yaprakların yolları kapladığı Kahramanmaraş'ta kartpostalları aratmayan manzara oluştu. Görenlerin telefonuna sarıldığı bölgede yaşanan renk cümbüşü hafızalara kazındı.

Kartpostallık manzara! Gören telefonuna sarılıyor

Kahramanmaraş’ın doğal güzellikleri olan bölgelerde sonbahar mevsiminin gelmesi ve ağaçların yapraklarını dökmeye başlamasıyla rengarenk tonlar ortaya çıkmaya başladı.

Onikişubat ilçesi Fırnız mevkisinde sonbaharın bütün renkleri ortaya çıkıtı. Adeta görsel şölene dönen doğada yaprakların farklı renklere bürünmesi ayrı bir güzellik kattı. Bin 500 rakımlı bölgede havaların soğuması ve ağaçların mevsimin getirdiği iklimle sararması, yapraklardaki renk cümbüşünü ortaya çıkardı.

AW156080_05

Yaz mevsiminde vatandaşların uğrak mekanlarından olan bölge kış mevsiminde adeta sessizliğe bürünüyor. Bölgeye gelen, amatör fotoğrafçılar ve drone pilotları ortaya çıkan kartpostallık manzarayı görüntülüyor.

Terör günleri geride kaldı! Artık o bölgede bambaşka manzaralar varTerör günleri geride kaldı! Artık o bölgede bambaşka manzaralar var

AW156080_03

AW156080_04

AW156080_01

AW156080_05

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
29 kız çocuğunu mumyalayıp insan bebek yaptı! 29 kız çocuğunu mumyalayıp insan bebek yaptı!
Sokağı kapatıp meşale yaktılar! Yasak olmasına rağmen...Sokağı kapatıp meşale yaktılar! Yasak olmasına rağmen...
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Böyle ayakta tutulmuştu... Tüm gece acı haberler geldi
Böyle ayakta tutulmuştu... Tüm gece acı haberler geldi
Yasak Elma'daki 3 gelin ve 1 damat sahnesi sosyal medyayı salladı!
Yasak Elma'daki 3 gelin ve 1 damat sahnesi sosyal medyayı salladı!
Çukur'da duygusal veda sahnesi! Ünlü oyuncu ayrıldı mı?
Çukur'da duygusal veda sahnesi! Ünlü oyuncu ayrıldı mı?
Viyana'da terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Viyana'da terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Bakan Koca'dan 'koronavirüs' uyarısı: İstanbul'daysanız ayrılmayın
Bakan Koca'dan 'koronavirüs' uyarısı: İstanbul'daysanız ayrılmayın
29 kız çocuğunun cesetlerini mumyalayan tarihçi mahkemeye çıktı
29 kız çocuğunun cesetlerini mumyalayan tarihçi mahkemeye çıktı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
İşte Kasım ayı hacamat günleri!
İşte Kasım ayı hacamat günleri!
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Bir anda fenalaşıp ölüyorlar! Bursa'da tedirgin eden olay
Bir anda fenalaşıp ölüyorlar! Bursa'da tedirgin eden olay
Cumhuriyet Bayramı şiirleri!
Cumhuriyet Bayramı şiirleri!
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık ocakları saat kaçta açılıp kaçta kapanır? Aile hekimliği (sağlık ocağı) mesai saatleri nedir?
Aile hekimliği (sağlık ocağı) mesai saatleri nedir?
Uzmanlardan enfeksiyon uyarısı: Kronik hastalarda...
Enfeksiyon deyip geçmeyin! Uzmanlar uyardı
Sokağı kapatıp meşale yaktılar! Yasak olmasına rağmen...
Sokağı kapatıp meşale yaktılar! Yasak olmasına rağmen...
Tensip zaptı nedir?
Tensip zaptı nedir?
Bıçaklarla saldırdılar! Tadilat sesi kavga çıkarttı
Bıçaklarla saldırdılar! Tadilat sesi kavga çıkarttı
Bugün deprem oldu mu? Türkiye genelinde deprem oldu mu? 2 Kasım son depremler listesi!
Bugün deprem oldu mu?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.