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Kas ağrısı şikayetiyle gitti aort yırtığı çıktı

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.09.2018 12:42 | Son Güncelleme

Muğla'da hastanın aort damarındaki 10 santimetrelik ölüm riski oluşturan genişleme ve yırtık, 10 saatlik başarılı operasyonla onarıldı - Kardiyoloji uzmanı Fikret Mert Acar: - "Büyük bir operasyon olduğu için ekibimizi hemen topladık. 100 hastadan 75'i için ölümcül olan bu kadar ciddi bir hastalık hepimizi seferber etti" - Ameliyatla sağlığına kavuşan Mehmet Sarıtaş: - "Gittiğim hastanede 'kas ağrısı' denilerek taburcu edildim. Ağrım devam edince gittiğim başka hastanede aort damarımdaki yırtığı öğrenince şaşırdım"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kas ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede aort damarında 10 santimetrelik ölüm riski oluşturan genişleme ve yırtık bulunduğu ortaya çıkan hasta, başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

İki çocuk babası Mehmet Sarıtaş (43) göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Buradaki tahlillerin ardından taburcu edilen Sarıtaş, ağrılarının devam etmesi üzerine başka bir hastaneye gitti.

Aort damarında (kalpten çıkan, vücuttaki en büyük atardamar) her an ölüm riski oluşturan 10 santimetrelik ciddi genişleme ve yırtık tespit edilen Sarıtaş'ın, bugüne kadar yaşaması bile "mucize" olarak değerlendirildi.

Sarıtaş, vakit kaybedilmeden ameliyata alındı. Yaklaşık 10 saat süren ameliyatın ardından Sarıtaş, sağlığına kavuştu.

Sarıtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göğsünde yaşadığı dayanılmaz ağrı sonrası gittiği hastanede gözlem altında tutulduğunu söyledi.

"Gittiğim hastanede 'kas ağrısı' denilerek taburcu edildim. Akşama kadar ağrı çektim. Ağrım devam edince gittiğim başka hastanede aort damarımdaki yırtığı öğrenince şaşırdım." diyen Sarıtaş, durumunun aciliyetini öğrenince çok şaşırdığını dile getirdi.

Kendisini bir anda Muğla'da ameliyat masasında bulduğunu aktaran Sarıtaş, doktorların "Mucize eseri yaşıyorsun" ifadelerini kullandığını kaydetti.

Ameliyatı gerçekleştiren kardiyoloji uzmanı Fikret Mert Acar da hastanın dayısının sebebi bilinmeyen bir nedenle genç yaşta öldüğünü öğrenince aort damarına baktıklarını belirtti.

Aortta bir genişleme ve yırtılma olduğunu gördüklerini anlatan Acar, "Büyük bir operasyon olduğu için ekibimizi hemen topladık. 100 hastadan 75'i için ölümcül olan bu kadar ciddi bir hastalık hepimizi seferber etti. Hastamızın durumu gayet iyi." diye konuştu.

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