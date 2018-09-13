Kas ağrısı şikayetiyle gitti aort yırtığı çıktı

Aort damarında (kalpten çıkan, vücuttaki en büyük atardamar) her an ölüm riski oluşturan 10 santimetrelik ciddi genişleme ve yırtık tespit edilen Sarıtaş'ın, bugüne kadar yaşaması bile "mucize" olarak değerlendirildi.

Kendisini bir anda Muğla'da ameliyat masasında bulduğunu aktaran Sarıtaş, doktorların "Mucize eseri yaşıyorsun" ifadelerini kullandığını kaydetti.

Ameliyatı gerçekleştiren kardiyoloji uzmanı Fikret Mert Acar da hastanın dayısının sebebi bilinmeyen bir nedenle genç yaşta öldüğünü öğrenince aort damarına baktıklarını belirtti.

Aortta bir genişleme ve yırtılma olduğunu gördüklerini anlatan Acar, "Büyük bir operasyon olduğu için ekibimizi hemen topladık. 100 hastadan 75'i için ölümcül olan bu kadar ciddi bir hastalık hepimizi seferber etti. Hastamızın durumu gayet iyi." diye konuştu.

