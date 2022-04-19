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Kas ağrısını bıçak gibi kesiyor! Ağrıyı kesmek için bunları tüketin

19.04.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevsimine göre yeteri kadar uygun gıda alınamadığında kas ağrıları meydana gelebiliyor. Kas ağrılarında ilaç almak yerine ağrılara iyi gelen gıdaları tüketebilirsiniz. İşte kas ağrısını bıçak gibi kesen o gıdalar...

Kas ağrısını bıçak gibi kesiyor! Ağrıyı kesmek için bunları tüketin

Vücudumuzun düzgün çalışması için sağlıklı beslenme oldukça önemlidir. Romatizmal ağrılardan migrene, kas ve karın ağrılarına kadar pek çok sıkıntıya iyi gelen gıdalar, birçok kişi tarafından bilinmiyor. İşte kas ağrısını bıçak gibi kesen o gıdalar...

ZENCEFİL

Geleneksel tıbbın vazgeçilmezi zencefil kök bitkisi bulantıyı önler ve mideyi yatıştırır. Bu bitki aynı zamanda menstürel kramplar ve egzersiz sonrası oluşan kas ağrılarına da iyi gelir. Baş ağrısı için birebirdir. Baş ağrısı çektiğinizde bir bardak zencefilli bitki çayı içebilirsiniz.

Kas ağrısını bıçak gibi kesiyor! Ağrıyı kesmek için bunları tüketin

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Kabak çekirdeği, migren ağrılarına iyi gelir. Aynı zamanda osteoporozu önlemeye ve tedavi etmeye yardımcıdır. Daha fazla magnezyum kaynağı için beslenmenize badem ve kaju fıstığı, ıspanak ve lahana gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, fasulye ve mercimeği de ilave edebilirsiniz.

Kas ağrısını bıçak gibi kesiyor! Ağrıyı kesmek için bunları tüketin

NANE YAĞI

Nane yağı, irritabl bağırsak sendromundaki ağrılı kramplar, gaz ve şişkinliği yatıştırır. Nane çayı da mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

Kas ağrısını bıçak gibi kesiyor! Ağrıyı kesmek için bunları tüketin

ADA ÇAYI

Ada çayı, kaşındıran boğaz ağrılarının ve sinirsel baş ağrılarının sonlanmasında etkilidir. Ayrıca karaciğeri temizliyor, bronşit ve astım belirtilerini hafifletiyor, hafızayı güçlendiriyor ve beyin fonksiyonlarını geliştiriyor.

Kas ağrısını bıçak gibi kesiyor! Ağrıyı kesmek için bunları tüketin

ZERDEÇAL

Araştırmalar romatoit artrit ve osteoartrit olan kişilerin curcumin maddesi içeren gıda takviyeleri aldıklarında daha rahat yürüyebildiklerini gösteriyor. Zerdeçalı karabiberle birlikte tüketmek emilimini artırır. Bu yüzden bu baharatların karışımını yapıp, o şekilde kullanmanız daha etkili olur.

Kas ağrısını bıçak gibi kesiyor! Ağrıyı kesmek için bunları tüketin

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