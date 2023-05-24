Kaş çatma çizgisini botoks olmadan geçirmenin çözümünü paylaştı! Tüm kırışıklıklarını bu şekilde geçirdi

Kaş çatma çizgisinden şikayet edenlerin yardımına koşan Melanie Sandford, yakın tarihli bir TikTok videosunda kullandığı basit yaşlanma karşıtı numarayı açıkladı. Cilt bakım uzmanı yayınladığı videoda kaşlarının arasını işaret ederek, "Burada gerçekten derin onbirlerim vardı" dedi.

Melanie daha sonra gizli yaşlanma karşıtı tüyosunu kullanmadan önceki bir fotoğrafını paylaştı ve kaşlarını çatan çizgiler şimdiye kıyasla derin görünüyordu. Bu çizgileri yok etme sırrının tıbbi bant olduğunu açıkladı.

SERT ÇİZGİLERİ ÖNLÜYOR

Melanie, "Dört yıldır tıbbi bant kullanıyorum." diyerek yapışkanın bir kısmını çıkarmak için küçük bir tıbbi bant alıp elinizin arkasına koymak istediğinizi açıkladı.

Ardından tek yapmanız gereken bandı kaşlarınızın ortasına yerleştirmek. Melanie, bandın cildinizin serbestçe hareket etmesini engellediğini, yani çizgilere ve kırışıklıklara neden olacak sert yüz ifadeleri yapamayacağınızı ekledi.

GECELERİ UYGULUYOR

Bant zamanla yerinde olan mevcut tüm çizgileri ortadan kaldırmaya da yardımcı olacaktır. Melanie, bu tüyoyu geceleri kullandığını ve bandı yatmadan önce taktığını açıkladı.

Yayılanan video 700 binin üzerinde izlendi ve 12.000 beğeni aldı. İnsanlar cilt bantlama hakkındaki düşüncelerini paylaşmak için gönderinin yorumlar bölümüne gitmekte gecikmediler.

Bir kişi bu yolu kendinin de denediğini belirterek "Yüzümü tıbbi bantla kapatıyorum."

dedi. Diğerleri ise uygun fiyatlı yaşlanma karşıtı yöntemi deneyeceklerini paylaştılar.

