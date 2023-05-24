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Kaş çatma çizgisini botoks olmadan geçirmenin çözümünü paylaştı! Tüm kırışıklıklarını bu şekilde geçirdi

24.05.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mimik yaparken veya güneşe bakarken istemsiz bir şekilde çatılan kaşlarınız kırışıklıklara sebep olabiliyor. Yüzde ciddi görünüme sebep olan kaş çizgisi kırışıklığını botoks yapmadan geçirmek için farklı yöntemler arayanlara çözümünü paylaşan bir kadın TikTok'ta birçok övgü aldı.

Kaş çatma çizgisini botoks olmadan geçirmenin çözümünü paylaştı! Tüm kırışıklıklarını bu şekilde geçirdi

Kaş çatma çizgisinden şikayet edenlerin yardımına koşan Melanie Sandford, yakın tarihli bir TikTok videosunda kullandığı basit yaşlanma karşıtı numarayı açıkladı. Cilt bakım uzmanı yayınladığı videoda kaşlarının arasını işaret ederek, "Burada gerçekten derin onbirlerim vardı" dedi.

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Melanie daha sonra gizli yaşlanma karşıtı tüyosunu kullanmadan önceki bir fotoğrafını paylaştı ve kaşlarını çatan çizgiler şimdiye kıyasla derin görünüyordu. Bu çizgileri yok etme sırrının tıbbi bant olduğunu açıkladı.

SERT ÇİZGİLERİ ÖNLÜYOR

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Melanie, "Dört yıldır tıbbi bant kullanıyorum." diyerek yapışkanın bir kısmını çıkarmak için küçük bir tıbbi bant alıp elinizin arkasına koymak istediğinizi açıkladı.
Ardından tek yapmanız gereken bandı kaşlarınızın ortasına yerleştirmek. Melanie, bandın cildinizin serbestçe hareket etmesini engellediğini, yani çizgilere ve kırışıklıklara neden olacak sert yüz ifadeleri yapamayacağınızı ekledi.

GECELERİ UYGULUYOR

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Bant zamanla yerinde olan mevcut tüm çizgileri ortadan kaldırmaya da yardımcı olacaktır. Melanie, bu tüyoyu geceleri kullandığını ve bandı yatmadan önce taktığını açıkladı.

Yayılanan video 700 binin üzerinde izlendi ve 12.000 beğeni aldı. İnsanlar cilt bantlama hakkındaki düşüncelerini paylaşmak için gönderinin yorumlar bölümüne gitmekte gecikmediler.

Bir kişi bu yolu kendinin de denediğini belirterek "Yüzümü tıbbi bantla kapatıyorum."
dedi. Diğerleri ise uygun fiyatlı yaşlanma karşıtı yöntemi deneyeceklerini paylaştılar.

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