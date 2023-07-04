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  4. Kas hastası genci döverek hastanelik etti! Sebebi 'pes' dedirtti

Kas hastası genci döverek hastanelik etti! Sebebi 'pes' dedirtti

04.07.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da kas hastası Mehmet Kamil Issı (21), esnaf komşusu Gökhan A. (24) tarafından tekme tokat dövülerek hastanelik edildi. Vücudunda ve yüzünde yara izleri oluşan Issı, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan Gökhan A. ise ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Anne Melike Issı, "Oğlumu adeta bir kum torbası gibi yumruk ve tekme ile dövmüş" dedi. Olayın nedeni ise 'pes' dedirtti. İşte detaylar...

Kas hastası genci döverek hastanelik etti! Sebebi 'pes' dedirtti

Tepki çeken olay, 28 Haziran'da saat 14.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi’nde meydana geldi. Babası Yılmaz Issı’ya ait otoparkın kenarındaki kuru otları yakan kas hastası Mehmet Kamil Issı’nın yanına gelerek dumandan rahatsız olduğunu söyleyen Gökhan A., genci darbetti. Issı, 112'yi aradı. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Issı, tedavi sonrası taburcu oldu. Gözaltına alınan Gökhan A., verdiği ifade sonrası serbest bırakıldı.

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'ADETA KUM TORBASI GİBİ DÖVMÜŞ'

Oğlunun hastalığı nedeniyle kendini savunacak bir durumu olmadığını söyleyen anne Melike Issı, "Oğlum ‘Anne ben iş yerimize bir gidip geleyim. 2 saate kadar dönerim’ dedi. Gidince otoparkın kenarındaki otları temizlemek için yakmış. Kuaför Gökhan A., dükkanı yanıyor sanmış ve oğluma saldırmış. Daha sonra öldü diye oğlumu kenara atmışlar. Oğlum zaten kas hastası ve kendini savunamayacak kadar güçsüz ve engelli bir birey. Döve döve her tarafı kan içinde kalmış. Biz ailesi olarak adalet istiyoruz. Bu olay burada kalmasın. Hem çocuğumun hem de bizim canımız yandı. 1 haftadır çorba ve suyunu pipet ile veriyoruz.1 gece gözaltında kalmakla bu olmaz. Oğlumu adeta bir kum torbası gibi yumruk ve tekme ile dövmüş. 2 gün oğlum inledi. Oğlumun yaşadıklarını darbeden de yaşasın. Dudağında 4-5 dikiş var. 1 hafta oldu ve hala kendine gelemedi. Ben çarşıdan oğlum gelecek diye beklerken gelen haber ile ne yaşadığımı bilemedim. 1 veya 2 kez vursa hiçbir şey demeyecektim. Bu şekilde canice öldüresiye dövmüş. Biz bu kişinin ceza alması istiyoruz” dedi.

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'SAKLANDIĞIM YERDE BULUP DÖVDÜ'

Mehmet Kamil Issı ise, “Ateş yaktıktan sonra beni çağırdılar ben de onların yanına gitmedim. Hemen otoparka saklandım. Beni saklandığım yerde bularak kafa attı ve daha sonra da dövdü” diye konuştu.

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(DHA)

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