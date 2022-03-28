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  4. Kasaba Doktoru'nun sevilen oyuncusu Deniz Can Aktaş'ın tarzını sevenlere alternatif kaban önerileri

Kasaba Doktoru'nun sevilen oyuncusu Deniz Can Aktaş'ın tarzını sevenlere alternatif kaban önerileri

28.03.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasaba Doktoru dizisindeki performansıyla kalpleri kazanan Deniz Can Aktaş, şüphesiz son dönemlerin en popüler jönlerinden. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da ilgi çeken yakışıklı oyuncunun giyim tarzı, hayranlarının gözünden kaçmıyor. Spor ama şık bir stile sahip olan Aktaş'ın özellikle karakterli kürkü çok konuşulmuştu. Siz de kış bitmeden gardırobunu yenilemek isteyenlerdenseniz Deniz Can Aktaş'ın havalı kabanına benzeyen ürünlere göz atmaya ne dersiniz?

Kasaba Doktoru'nun sevilen oyuncusu Deniz Can Aktaş'ın tarzını sevenlere alternatif kaban önerileri

Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle oyunculuk kariyerine başlayan Deniz Can Aktaş, yeteneği ve doğuştan gelen karizmasıyla kısa sürede tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerden biri oldu. Daha sonra Aşk Ağlatır ve Menajerimi Ara gibi fenomen projelerde yer alan Aktaş, şimdilerde TRT ekranlarında boy gösteriyor. Ekranlarda olduğu kadar sosyal medyada da bir o kadar popüler olan oyuncu, her paylaşımıyla olay oluyor. Kendine has giyim tarzı ile her pozunda âdeta bir moda şovundan fırlamış gibi görünen Aktaş'ın Kapadokya gezisinde giydiği kürkü çok dikkat çekmişti. Sade kombinini olay kabanı ile tamamlayarak şıklığını arşa çıkaran Deniz Can Aktaş'ın stiline tek tıkla ulaşmak isteyenlere ilaç gibi gelecek listemiz karşınızda!

1. Bohem prens

Kasaba Doktoru'nun sevilen oyuncusu Deniz Can Aktaş'ın tarzını sevenlere alternatif kaban önerileri

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Her kombinde şık görünmek aslında çok da zor değil ancak Deniz Can Aktaş gibi her kombinin içinde hem şık hem çabasız görünmek kolay olmuyor. Spor ve modern parçaları bohem kürkü ile bir araya getirerek stilini güçlendiren Aktaş, âdeta iddianın kitabını yazıyor.

Ünlü oyuncunun yaratıcı stilini çok beğendiyseniz ve bohem notaları biraz daha güçlendirmek istiyorsanız LCZ'nin suni kürk kabanı tam size göre. Aktaş'ın kürkünün aksine kahverengi tonuyla daha vintage bir görünüm yakalayan bu parçayı siz de sade parçalarla bir araya getirerek havalı bir kombine ulaşabilirsiniz.

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2. İki moda devi bir arada: Kürk ve kaşe

Kasaba Doktoru'nun sevilen oyuncusu Deniz Can Aktaş'ın tarzını sevenlere alternatif kaban önerileri

Dış giyim trendleri söz konusu olduğunda kürkten sonra akla gelen ilk şey tabii ki kaşe mont oluyor. Kış aylarının asil malzemesi kaşe, Deniz Can Aktaş'ın kürk stiliyle birleşerek bambaşka diyarlara yolculuğa çıkıyor.

Kaşe ve kürkün kusursuz uyumunun yarattığı sihre inanan Antioch Men, çarpıcı kabanını huzurlarınıza sunuyor. Açık gri kaşenin ciddi ve oturaklı yapısını yakasındaki kürk detayı ile kırarak bambaşka bir ruh katan modeli dilerseniz günlük kombinlerinizde dilerseniz ofis stilinizde kullanabilirsiniz. Düz parçalarla kombinleyerek şıklığınıza seviye atlatabileceğiniz bu kabana mutlaka göz atın!

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3. Kim demiş "Kışın açık renk giyilmez." diye!

Kasaba Doktoru'nun sevilen oyuncusu Deniz Can Aktaş'ın tarzını sevenlere alternatif kaban önerileri

Kış modasına ait en büyük ön yargılardan biri, bu mevsimde beyaz renk giyilmeyeceği. İnsanları genellikle koyu renk kıyafetler içinde gördüğümüz bu mevsime tabii ki açık renkler de çok yakışıyor. Beyaz çizmelerle biraz olsun kırdığımız bu tabuyu beyaz kürklerle tamamen silmeye ne dersiniz?

Modanın özgür ruhuna inanan JeeKoudy, Deniz Can Aktaş'ın siyah kürkünü açık renge boyayarak kürkün havasını bambaşka bir boyuta taşıyor. İlk görüşte bile hafızalara kazınan bu modelle her an bir moda dergisinden fırlamış gibi görünebilirsiniz. Eşofman takımıyla kombinleseniz bile oldukça havalı bir görünüm yakalayacağınız bu parçayı kaçırmayın.

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4. Asi ruhunuzdan vazgeçemiyorsanız...

Kasaba Doktoru'nun sevilen oyuncusu Deniz Can Aktaş'ın tarzını sevenlere alternatif kaban önerileri

"İkonik kürk Deniz Can Aktaş'a çok yakışmış ama ben daha isyankâr bir model arıyorum." diyorsanız deriden yardım alabilirsiniz. Kürkün lüks ve gösterişli yapısını kırarak ona daha asabi bir tavır katan deri, şıklık yarışında yardımınıza ilk koşan parça oluyor.

Tasarımlarıyla herkesin kalbini kazanan Feather Skin, uzun deri ceketiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Geniş yaka kısmı ve uzun boyu ile yakışıklı oyuncunun kabanına göz kırpan bu model, kürk detayları ve deri malzemesi ile daha sert bir tavır ortaya koyuyor. Özellikle mevsim geçişlerinde yardımınıza koşacak bu modele bir göz atın.

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5. Bu şıklığı erkeklere bırakamazdık!

Kasaba Doktoru'nun sevilen oyuncusu Deniz Can Aktaş'ın tarzını sevenlere alternatif kaban önerileri

Deniz Can Aktaş'ın görünümü o kadar ilham verici ki sadece erkek modasını değil, kadın modasını da ele geçiriyor. Yakışıklı oyuncunun şıklığına karşı koyamayan kadın moda severler, gardıroplarında kürk kabanlara yeniden yer açıyor.

Siz de başarılı oyuncunun karakterli kabanını çok beğendiyseniz Select Moda'nın kürkünü inceleyebilirsiniz. Deniz Can Aktaş gibi parlak bir kürke ve güçlü yakalara sahip olan bu modeli, günlük kıyafetlerinizle kombinleyebilir veya geceleri dışarı çıkarken kullanabilirsiniz. Her ortama ve kombine rahatlıkla uyum sağlayacak bu joker parçayı almadan kışı bitirmeyin.

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6. Daha gündelik seçenekler arıyorsanız...

Kasaba Doktoru'nun sevilen oyuncusu Deniz Can Aktaş'ın tarzını sevenlere alternatif kaban önerileri

Doğruya doğru; Kasaba Doktoru dizisinin Ömer'i Deniz Can Aktaş, uzun kürkü ile içindeki yıldız ışığını dışarı yansıtıyor. Bu stili beğendiyseniz ancak daha pratik ve zahmetsiz seçenekler arıyorsanız kürk ceketlerden yardım alabilirsiniz.

Rabbit Tree, başarılı oyuncunun olay kürkünü ceket formunda yeniden tasarlayarak daha gündelik kullanımlar için ideal bir seçenek oluşturuyor. Kısa suni kürkü ile daha sportif bir görünüm yakalayan bu modeli kısa yürüyüşlerinizde veya rahat geçirmek istediğiniz bir hafta sonunda kullanabilirsiniz. Kalın yapısı sayesinde sizi tüm rüzgarlardan koruyacak bu parçaya bir şans verin.

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7. Desenlerin gücü adına!

Kasaba Doktoru'nun sevilen oyuncusu Deniz Can Aktaş'ın tarzını sevenlere alternatif kaban önerileri

Deniz Can Aktaş'ın kürkü gibi düz renk parçaların kendine has bir havası olduğu doğru ancak tarzınıza uygun desenlerle süslenerek eğlenceli bir ruh kazanmış bir kıyafete hayır diyebilir misiniz?

Moda dünyasının yükselen yıldızı Tara Coşkuntuncel, özel tasarım kürkü ile ünlü ismin fenomen kürkünün tavrını korurken benzersiz bir stil ortaya koymayı başarıyor. Yıldız imgeleriyle süslenerek farkını ortaya koyan bu modeli, soğuk gecelerde şık bir elbise ile tamamlayarak ünlü bir yıldız gibi görünebilirsiniz. Özellikle düz siyah renk elbiselerin çok yakışacağı bu kabanı alışveriş listenize ekleyin.

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8. Konfor ve şıklık bir arada!

Kasaba Doktoru'nun sevilen oyuncusu Deniz Can Aktaş'ın tarzını sevenlere alternatif kaban önerileri

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Yakışıklı oyuncunun kürk stilini şık buluyor ancak "Şişme montların konforunu kimse sunamaz." diye düşünüyorsanız sizlere bir müjdemiz var! Kürkün asil şıklığını şişme montların modern görünümü ve rahatlığı ile buluşturan parçalar, bu sezonun gündemine oturuyor.

Siz de hem konforundan hem şıklığından ödün vermeyenlerdenseniz XCTLZG'nin bu parçasına göz atmanızı öneririz. Şişme mont yapısını koruyan model, Aktaş'ın kabanı gibi yakalarını kürkle birleştirerek iddialı ve göz alıcı bir şıklık yaratmayı başarıyor. Geniş cepleri sayesinde günlük hayatta oldukça pratik bir kullanım sunan bu montla tüm kış sıcacık kalmak elinizde!

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9. İddianın dozunu artırın!

Kasaba Doktoru'nun sevilen oyuncusu Deniz Can Aktaş'ın tarzını sevenlere alternatif kaban önerileri

Hâli hazırda oldukça iddialı ve gösterişli bir malzeme olan kürk, moda dünyasının en vahşi ve vamp deseni olan zebra ile güçlerini birleştiriyor. Deniz Can Aktaş'ın stilinden ilham alan kürkler, zebra ile birlikte hükümdarlığını ilan ediyor.

İddialı stilinize klasik ve modernin harmanlandığı yeni parçalar eklemek istiyorsanız Koton'un zebra desenli kürküne mutlaka bakmalısınız. Zarif çizgileri ve doğal renkleri ile feminen detaylar taşıyan bu modeli, düz renk parçalarla bir araya getirebilir veya diğer desenli kıyafetlerle kombinleyebilirsiniz. Bu şıklık yarışında seçim tamamen sizin!

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10. Tüm trendler bir parçada!

Kasaba Doktoru'nun sevilen oyuncusu Deniz Can Aktaş'ın tarzını sevenlere alternatif kaban önerileri

Fenomen kabanın başı çektiği kürk trendini çok seviyor ama diğer trendleri de yakalamak istiyorsanız farklı tarzları içinde barındıran parçalara göz atabilirsiniz. Farklı tarzların şıklığından nasibini alan parçalar, bağımsızlığını ilan ederek gardıropların tahtına oturuyor.

Uzun boyu ile soğuk kış günlerinde kurtarıcınız olacak bir ürün arıyorsanız doğru yerdesiniz. Leather Club, son dönemlerin en sevilen dış giyim trendlerini taşıdığı parçası ile sezona damgasını vuruyor. Metalik kumaşı şişme mont formuyla buluşturarak kürk detaylar ekleyen bu modeli asla yanınızdan ayıramayacaksınız. Kararsız kaldığınız günlerde tercih ederek şıklığı garantileyebileceğiniz kabanı gardırobunuza eklemeden geçmeyin deriz.

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Can Aktaş
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