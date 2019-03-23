"Kaseti başa sarmamak için anlatmak zorundayım"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ben son 40-45 gündür Türkiye'yi adım adım gezerken 'Sen içişleri bakanısın, niye geziyorsun?' dediler. Bu iş en çok beni ilgilendirir. Eğer bu ülkede bir istikrarsızlık söz konusu olursa karışacak Doğu ve Güneydoğu, karışacak şehirlerimiz. Milletimizin huzurunu tekrar kaçıracaklar. Tekrar kaseti başa sarmamak için ben anlatmak zorundayım." dedi.

Soylu, Kartal'da, Şubat ayında 7 katlı binanın çöktüğü Orhantepe Mahallesi'nde vatandaşlara hitap etti.

Binanın çökmesinin ardından 4 gün burada kaldığını hatırlatan Soylu, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Soylu, Doğu ve Güneydoğu'yu çok sık ziyaret ettiğini ifade ederek, "Biz oraya terörü bitirmek, terörle mücadeleyi yönetmek için gidiyoruz ama bir şey için daha gidiyoruz, 'Yarın ne yapacağım?' diyen çocuklara elimizi uzatmak için gidiyoruz. 'Sahipsiz değilsiniz, kimsesiz değilsiniz. Sizi doktor yapacağız, mühendis yapacağız.' diye onlara gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çok sıkıntılar çektiğini anlatan Soylu, şöyle devam etti: