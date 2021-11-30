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Kasık fıtığı nedenleri arasında bilinçsiz spor da var!

30.11.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasık fıtığının bir nedeninin de bilinçsiz spor olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Çetin Altunal, kasıkta şişlik ve ağrı yaşanmasının kasık fıtığı belirtisi olabileceğine dikkat çekti. Kasık fıtığı tedavisi ile ilgili bilgi de veren Altunal, sorunun çözümünün cerrahi müdahaleyle mümkün olduğunu söyledi.

Kasık fıtığı nedenleri arasında bilinçsiz spor da var!

Kasık bölgesinde yer alan halka şeklindeki anatomik bir yapının doğuştan açık kalması ya da o halkanın veya o bölgedeki kas dokusunun zamanla zayıflaması sonucu oradan bağırsak ya da bağırsak çevresindeki yağ dokusunun dışarı doğru çıkmasıdır. Kasıkta şişlik ve ağrı ile kendini belli eder. Hangi yaşta olursa olsun tek tedavisi cerrahidir.

İlerleyen yaş, karın içi basıncını artıran hamilelik ve obezite gibi etkenler, kronik öksürük, kolajen bağ dokusu hastalıkları, aniden zorlayıcı bir hareket yapmak ve sigara tüketimi kasık fıtığının oluşmasına neden olabilir. Bununla birlikte birinci derece akrabasında kasık fıtığı olan kişilerde de risk artar. Ayrıca kontrolsüz, aşırı ve ağır spor yapmak da fıtığa eğilimli olan kişilerde kasık fıtığına yol açabilir. Bu nedenle spor yaparken kasık fıtığına sebep olabilecek durumlardan korunmak için spor yapmadan önce ısınma hareketlerini ihmal etmemek, sınırların zorlanacağı şekilde ağır ve aşırı spor yapmaktan kaçınmak son derece önemli.

KASIK FITIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Kasıkta şişlik ve ağrı

  • Ayakta durmakla, ıkınmakla, öksürmekle artan ve sırt üstü yatmakla kaybolan şişlik

  • Erken dönem fıtıklarda sadece ağrı

KASIK FITIĞI NEDEN OLUŞUR?

Bağırsakların karın dışına çıkmasını önleyen destek tabakasının zayıflaması veya yırtılması sonucu oluşur. Bu tabakanın zayıflığı doğuşsal ya da zorlayıcı hareketlere (ıkınmak, ağır kaldırmak, öksürmek, zorlayıcı spor) bağlı olabilir.

KASIK FITIĞI TÜRLERİ NELERDİR?

Kasık fıtığının direkt ve indirekt olmak üzere 2 türü vardır. Hastaların şikayetleri her 2 durumda da kasıkta şişlik ve ağrıdır. Kasık fıtığının türü sadece ameliyat tekniğini değiştirecektir. Bulgular benzerdir.

FEMORAL FITIK (FEMORAL HERNİ) NEDİR?

Kasık fıtığı ile aynı olan şikayetlere neden olan ve daha çok kadınlarda oluşan bir fıtık türüdür. Şikayetler ve tedavi seçenekleri kasık fıtığı ile aynıdır.

SIKIŞMIŞ (BOĞULMUŞ) KASIK FITIĞI NEDİR?

Fıtık kesesinin içine giren organ genellikle ince bağırsaktır. Yürüyüş, öksürük, ıkınma gibi durumlarda ince bağırsak parçası fıtık kesesinin içine girip şişlik oluşturur, sırt üstü yatıldığında karın içine geri döner ve şişlik kaybolur. Fakat zamanla fıtık kesesinin içine giren ince bağırsak burada sıkışabilir ve bu durumda sıkışan ince bağırsağın kanlanması bozulabilir. Bu duruma sıkışmış (boğulmuş) kasık fıtığı adı verilir. Bu durumun tıbbi adı ise inkarsere inguinal hernidir.

Kasık fıtığının ilaçla küçültülmesi, düzeltilmesi, yok edilmesi mümkün değildir. Aksine beklemek fıtığın daha büyük bir hal almasına neden olabilir. Tek tedavi yöntemi hangi yaşta olursa olsun ameliyattır. Kasık fıtığının içine giren bağırsaklar veya organlar fıtık kesesi içine sıkışırsa boğulmuş fıtık dediğimiz durum oluşur ve ölümcül riskler oluşturan bağırsak çürümesine kadar giden durumlar oluşabilir.


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