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KAŞIKÇI CİNAYETİNDE İNTERPOL 20 ŞÜPHELİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 19:09 | Son Güncelleme

Özden ATİK / İSTANBUL DHA Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Interpol, Türkiye'nin talebiyle 20 şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkardı.  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaşıkçı cinayetinde infaz timinde yer aldıkları belirlenen 20 Suudi vatandaşı hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulunulmuştu.

Özden ATİK / İSTANBUL DHA
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Interpol, Türkiye'nin talebiyle 20 şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkardı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaşıkçı cinayetinde infaz timinde yer aldıkları belirlenen 20 Suudi vatandaşı hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulunulmuştu. Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin bu talebi İnterpol tarafından kabul edildi. İnfaz timinde yer alan 20 isim hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

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