Kasım 2019 Dünya Gündemi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Uzakdoğu Asya turu ve Özbekistan'da yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kasım ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor. Kasımda uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle: 1 Kasım: - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kasım ayı dönem başkanlığını İngiltere devralacak. 2 Kasım: - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hindistan'da hükümetlerarası ortak bakanlar kurulu toplantısına katılacak. - Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi toplanacak. 3 Kasım: - ABD'de New York Maratonu düzenlenecek. - Bulgaristan'da seçmenler, ilk turu 27 Ekim'de yapılan yerel seçimlerin ikinci turunda oy kullanmak üzere sandık başına gidecek. 4 Kasım: - Belçika'nın başkenti Brüksel'de 3 gün sürecek Avrupa Parlamentosu Komite Toplantıları düzenlenecek. - İngiltere'de Avam Kamarası için yeni başkan seçilecek. 5 Kasım:

- Avusturya'nın başkenti Viyana'da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) 2019 Dünya Petrol Raporunu açıklayacak. 6 Kasım: - Hollanda'da İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (FNV) çağrısıyla öğretmenler bir günlük grev yapacak. 7 Kasım: - Brüksel'de Avrogrup Maliye Bakanları Toplantısı düzenlenecek. - Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM), 8 Temmuz'da savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten mahkum edilen Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki isyancı M23 hareketi lideri Bosco Ntaganda’nın cezası açıklanacak. 8 Kasım: - Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Ekonomik ve Mali İşler Konseyi toplanacak. - Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Rusya'nın Ukraynaya karşı Birleşmiş Milletler (BM) Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşmesi ve Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle ilgili davada tedbir kararını verecek. 9 Kasım: - Bosna Hersek'te Mostar Köprüsü'nün savaşta yıkılmasının 25. yıl dönümü kapsamında törenler düzenlenecek.

- Almanya'da Berlin Duvarı'nın yıkılışının yıl dönümü kapsamında etkinlikler yapılacak. 10 Kasım: - Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde 10 Kasım Atatürk'ü anma programları düzenlenecek. 11 Kasım: - Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Komite Toplantıları düzenlenecek ve AB Dışilişkiler Konseyi toplanacak. 12 Kasım: - Brüksel'de savunma konuları odaklı AB Genel İşler Konseyi toplanacak. 13 Kasım: - Brüksel'de AB Daimi Temsilcileri Toplantısı gerçekleştirilecek. - Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu toplanacak. - Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ün faşizmden kurtuluşunun 74'üncü yıldönümü nedeniyle törenler düzenlenecek. 14 Kasım: - İtalya'daki Paestum antik kentinde 3 gün sürecek 22. Akdeniz Arkeoloji Turizm Fuarı yapılacak. 15 Kasım: - Brüksel'de AB Ekonomik ve Mali İşler Konseyi toplanacak. 18 Kasım: - Hırvatistan'ın Vukovar şehrinde Yugoslav askerler ve Sırp paramiliter birlikler tarafından öldürülen kurbanlar için katliamın 28'inci yıl dönümünde tören düzenlenecek. 19 Kasım: - Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Genel İşler Konseyi toplanacak.

- Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Tayland ve Japonya'yı kapsayan ve bir hafta sürecek Uzakdoğu Asya turuna çıkacak. 20 Kasım: - ABD'de gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri için aday adayı olan Demokrat isimler, MSNBC ve Washington Post'un ev sahipliğinde canlı yayında tartışacak. - Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (FNV) çağrısıyla ülke tarihinde ilk defa hastane personelleri 1 günlük grev yapacak. - Sırbistan'da yaşayan Boşnak toplumunun en önemli milli bayramı kabul edilen "Sancak Günü" kutlanacak. - İngiltere'nin başkenti Londra'da siber güvenlik zirvesi düzenlenecek. 21 Kasım: - Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek. - Bosna Savaşı'nı sona erdiren Dayton Barış Antlaşması’nın paraf edilmesinin 23. yılı dönümü kapsamında Bosna Hersek'te çeşitli etkinlikler olacak. 22 Kasım: - Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya'da çeşitli etkinliklerle Arnavutların "Alfabe Günü" kutlanacak. 25 Kasım: - Brüksel'de kalkınma konuları odaklı AB Dışilişkiler Konseyi toplanacak.