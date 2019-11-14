Kasım ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'ara tatil' açıklaması!

Kasım ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yayımladığı videoda 18-22 Kasım'da uygulanacak ara tatile ilişkin “Sevgili velilerimiz; Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz. Çocuklarımızı hayattan öğrenmeye, gönderiyoruz, demiştik. Yarın akşam itibarıyla, 81 ilin ara tatil faaliyetlerini, anaokulu, ilk, orta ve lise düzeylerinde 'http://aratatil.meb.gov.tr' internet adresinden görebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarın akşam ilk ara tatile girecek. Yaklaşık 18 milyon öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 18-22 Kasım'da yapacak.
Kaynak: İHA
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