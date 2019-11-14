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Kasım ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'ara tatil' açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 14:43 | Son Güncelleme

Kasım ara tatil ne zaman? Bu yıl ilk defa 18-22 Kasım'da uygulanacak ara tatile ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz." açıklamasını yaptı.

Kasım ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yayımladığı videoda 18-22 Kasım'da uygulanacak ara tatile ilişkin “Sevgili velilerimiz; Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz. Çocuklarımızı hayattan öğrenmeye, gönderiyoruz, demiştik. Yarın akşam itibarıyla, 81 ilin ara tatil faaliyetlerini, anaokulu, ilk, orta ve lise düzeylerinde 'http://aratatil.meb.gov.tr' internet adresinden görebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

KASIM ARA TATİL NE ZAMAN?

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarın akşam ilk ara tatile girecek. Yaklaşık 18 milyon öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 18-22 Kasım'da yapacak.

Kaynak: İHA

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ara tatil

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