Kasım ara tatili ne zaman? 2021-2022 Okullar ne zaman kapanacak?

2021 -2022 eğitim yılında verilecek olan ara tatil tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. MEB'den yapılan açıklama sonrası ayrıntılar araştırılıyor. Peki Kasım ara tatili ne zaman?

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Koronavirüs pandemisi sonrası MEB, 2021 -2022 eğitim öğretim yılında, ilkokul, ortaokul ve liselerde tam zamanlı yüz yüze eğitime birinci dönemde başladı. Okullarda yaşanan vaka artışının ardından aileler yeni bir kapanma olup olmayacağını merak ediyor. Yapılan açıklamalara göre şu an için kapanma ihtimali bulunmuyor.

İlk ara Tatil 15-19 Kasım 2021 tarihlerinde olacak. Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 24 Ocak-4 Şubat 2022 tarihlerinde yarıyıl tatili (15 gün) uygulanacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

7 Şubat 2022 Pazartesi günü ise ikinci dönem başlayacak. İkinci ara tatil ise 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak. Yaz tatili de 17 Haziran Cuma Günü başlayacak ve böylece 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erecek.

