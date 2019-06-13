Kaspersky, dolandırıcılar tarafından kullanılan yeni bir yöntem keşfetti

İSTANBUL (AA) - Kaspersky araştırmacıları, dolandırıcılar tarafından kullanılan yeni bir yöntem keşfetti.

Kaspersky açıklamasına göre, CIA teşkilatından olduklarını söyleyen kişiler, seçtikleri kurbanlara suçlamalarda bulunuyor. Çocuk yaşta kişilere cinsel ilgi suçlamasıyla karşılaşan kurbanlardan 10 bin dolar değerinde Bitcoin isteniyor.

Dolandırıcılar, kurbanın tüm kişi listesine ve iş adresine sahip olduklarını da iddia ediyor. Ödeme yapıldığı takdirde tüm bu bilgilerin silineceğini söylüyorlar. Bu yöntemden kaç kişinin etkilendiği tam olarak bilinmiyor.

Kaspersky uzmanlarının ortaya çıkardığı CIA içerikli e-postalar, dikkatle yazılmış olmaları ve CIA logosu taşımalarıyla dikkati çekiyor.

e-posta, kötü niyetli bir CIA ajanı tarafından gönderilmiş gibi duruyor. Mesajda, "çocuk yaştaki kişilere cinsel ilgi gösterdiğinden şüphelenen 2 binden fazla kişinin tutuklanmasına yönelik 27’den fazla ülkede düzenlenen uluslararası bir operasyon olan Dava #45361978"den bahsediliyor. Kurbanın ve akrabalarının iletişim bilgilerinin, operasyon listesinde yer aldığını söyleyen dolandırıcılar, bu bilgileri silmek için 10 bin dolar değerinde kripto para talep ediyor.