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Kaspersky, dolandırıcılar tarafından kullanılan yeni bir yöntem keşfetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 11:46 | Son Güncelleme

CIA'den olduğunu söyleyen dolandırıcılar, kurbanlarına çocuk pornosu suçlaması yaparak 10 bin dolar istiyor - Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Tatyana Scherbakova: - "Dolandırıcılar, insanların dijital dünyada hatalar yapabileceğini ve isimlerinin yanlış ellere geçebileceğini biliyor ve bundan faydalanıyor"

İSTANBUL (AA) - Kaspersky araştırmacıları, dolandırıcılar tarafından kullanılan yeni bir yöntem keşfetti.

Kaspersky açıklamasına göre, CIA teşkilatından olduklarını söyleyen kişiler, seçtikleri kurbanlara suçlamalarda bulunuyor. Çocuk yaşta kişilere cinsel ilgi suçlamasıyla karşılaşan kurbanlardan 10 bin dolar değerinde Bitcoin isteniyor.

Dolandırıcılar, kurbanın tüm kişi listesine ve iş adresine sahip olduklarını da iddia ediyor. Ödeme yapıldığı takdirde tüm bu bilgilerin silineceğini söylüyorlar. Bu yöntemden kaç kişinin etkilendiği tam olarak bilinmiyor.

Kaspersky uzmanlarının ortaya çıkardığı CIA içerikli e-postalar, dikkatle yazılmış olmaları ve CIA logosu taşımalarıyla dikkati çekiyor.

e-posta, kötü niyetli bir CIA ajanı tarafından gönderilmiş gibi duruyor. Mesajda, "çocuk yaştaki kişilere cinsel ilgi gösterdiğinden şüphelenen 2 binden fazla kişinin tutuklanmasına yönelik 27’den fazla ülkede düzenlenen uluslararası bir operasyon olan Dava #45361978"den bahsediliyor. Kurbanın ve akrabalarının iletişim bilgilerinin, operasyon listesinde yer aldığını söyleyen dolandırıcılar, bu bilgileri silmek için 10 bin dolar değerinde kripto para talep ediyor.

- "Panik yapmamalı, bu e-postalara cevap vermemeli ve ödeme yapmamalısınız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Tatyana Scherbakova, bu tür mesajların korkutucu olabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dolandırıcılar, insanların dijital dünyada hatalar yapabileceğini ve isimlerinin yanlış ellere geçebileceğini biliyor ve bundan faydalanıyor. Gerçekte hiçbir suçu olmayan kişiler, itibarlarına ve ilişkilerine bir zarar gelmesi riskinden kaçınmak için para ödemeye veya saldırganlarla iletişim kurmaya ikna olabiliyorlar. Bu e-postaların çok büyük bir kısmı sahte oluyor. Saldırganların, iddia ettikleri bilgilere ve kanıtlara sahip olma ihtimali çok düşük. Bu tür e-postalar binlerce kişiye gönderiliyor. Bir dolandırıcılık teşebbüsünü anlamak için bazı yöntemler bulunuyor. Bunları uygulayarak kendinizi koruyabilirsiniz. Öncelikle panik yapmamalı, bu e-postalara cevap vermemeli ve ödeme yapmamalısınız."

- "Şüpheli veya alışılmışın dışında adresler barındıran e-postalardaki bağlantılara tıklamayın"

Kaspersky araştırmacıları ise şu önerilerde bulunuyor:

"Mesajı 'spam', yani istenmeyen olarak işaretleyin. Böylece benzer bir e-posta geldiğinde spam filtresi bunu tespit edip hemen silecektir. Tanımadığınız kişi veya kurumlardan gelen ya da şüpheli veya alışılmışın dışında adresler barındıran e-postalardaki bağlantılara tıklamayın. Saldırganlarla iletişime geçmeyin ve para ödemeyin. Yanıt verdiğinizde, saldırganlar e-posta adresinizin aktif bir şekilde kullanıldığını anlar ve daha fazla spam göndermeye başlar. Ödeme yaptığınızda ise ileride daha fazla para sızdırmak için geri dönebilirler. Birçok farklı tehdide karşı kapsamlı koruma sağlayan Kaspersky Security Cloud gibi güvenilir güvenlik çözümleri kullanın."

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