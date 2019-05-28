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Kastamonu Cumhuriyet Savcısı otomobiliyle takla attı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 22:30 | Son Güncelleme

 KARABÜK’te, kontrolden çıkan otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu sürücü Kastamonu Cumhuriyet Savcısı Recep Salkımtaş hafif yaralandı.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK (DHA)- KARABÜK’te, kontrolden çıkan otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu sürücü Kastamonu Cumhuriyet Savcısı Recep Salkımtaş hafif yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-755 Karayolu Asit köyü mevkiinde meydana geldi. Kastamonu’dan Ankara'ya giden Kastamonu Cumhuriyet Savcısı Recep Salkımtaş (30) yönetimindeki 03 FF 356 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride geçti. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ters duran otomobilden hafif yaralı olarak çıkan Salkımtaş’ın tedavisi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Polis, yol kenarına park ettikleri araçlarından inip refüjde bekleyen meraklı sürücüleri uyararak uzaklaştırdı. Salkımtaş daha sonra otomobilin çekiciye konularak yoldan kaldırılmasını takip etti.

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