Kastamonu'da bir köy daha karantinaya alındı

Bozkurt İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Bozkurt ilçesine bağlı Kızılcaelma Köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alındı.

Alınan karantina kararında, “Kızılcaelma köyümüzde birden fazla vatandaşımızda korona virüs (Kovid-19) bulgusuna rastlanması, köyde oturan vatandaşların ikazlara riayet etmedeki isteksizliği, ilgili kişilerin beyanındaki çelişkilerden dolayı olası bir yayılmayı engellemek için köyün tamamının 14 gün süre ile karantinaya alınmasına karar verildi” denildi.

(AA)

