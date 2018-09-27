Kastamonu'da facia! Evler alev alev yanıyor

Küre ilçesi İğdir Köyünde bir evde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle yayılarak büyüdü. Son dakika habere göre, diğer evlere de sıçrayan yangında 8 ev yanıyor.
İtfaiye ve orman işletme ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.
Ayrıntılar geliyor...
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