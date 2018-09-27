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Kastamonu'da facia! Evler alev alev yanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 14:11 | Son Güncelleme

Son dakika habere göre, Kastamonu'nun Küre ilçesi İğdır Köyü'nde çıkan yangında 8 ev yanıyor.

Küre ilçesi İğdir Köyünde bir evde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle yayılarak büyüdü. Son dakika habere göre, diğer evlere de sıçrayan yangında 8 ev yanıyor.

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İtfaiye ve orman işletme ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

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Ayrıntılar geliyor...

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KASTAMONU Küre yangın Son dakika

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