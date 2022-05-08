HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kastamonu'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü

Kastamonu'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü

08.05.2022 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’da yaşanan feci kazada, kontrolden çıkan otomobil, refüjde bulunan elektrik direğine çarparak ikiye bölündü. Aracın motor bölümü ise metrelerce uzağa sürüklendi. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde Ayhan Derici (41) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjde bulunan elektrik direğine çarptı.

kazada-ikiye-bolunen-otomobilin-surucusu-hayatini-kaybetti_9582_dhaphoto3

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Kazanın şiddetiyle araç ikiye bölündü ve motor aksamı gövdesinden ayrılarak yaklaşık 10 metre mesafeye sürüklendi.

kazada-ikiye-bolunen-otomobilin-surucusu-hayatini-kaybetti_9582_dhaphoto2

Kazada otomobil sürücüsü Ayhan Derici olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

AW614008_01
Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Ayhan Derici’nin cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Kaza sebebiyle yol, bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı.

AW614008_02

Öte yandan polis ekipleri, kazayı izlemek için olay yerine gelen meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştırmakta güçlük çekti. (DHA-İHA)

AW614008_05

AW614008_08

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gören polisi aradı! Ormanlık alanda bulunduGören polisi aradı! Ormanlık alanda bulundu
Savaşın en dikkat çeken detaylarından biriydi! Dudak uçuklatan fiyata satıldıSavaşın en dikkat çeken detaylarından biriydi! Dudak uçuklatan fiyata satıldı
5 yıl arayla aynı yöntemle iki cinayet!5 yıl arayla aynı yöntemle iki cinayet!
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kastamonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bu gol uzun yıllar hafızalardan çıkmaz!

Bu gol uzun yıllar hafızalardan çıkmaz!

Plakayı gören polis, otomobili durdurdu!

Plakayı gören polis, otomobili durdurdu!

'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü o ülkeye gitti! İşte yeni işi

'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü o ülkeye gitti! İşte yeni işi

Rusya'ya bir şok daha! Petrol ithalatını tamamen kesecekler

Rusya'ya bir şok daha! Petrol ithalatını tamamen kesecekler

Polis meslektaşının başı yarıldı! 'Kaç para istiyorsunuz aç köpekler'

Polis meslektaşının başı yarıldı! 'Kaç para istiyorsunuz aç köpekler'

İğrenç olay! Telefonundaki fotoğraflar ele verdi

İğrenç olay! Telefonundaki fotoğraflar ele verdi

İlginizi Çekebilir

Tutuklanmamak için polise cinsel ilişki teklif etti!

Tutuklanmamak için polise cinsel ilişki teklif etti!

Acele etmeyin! Enerjiniz herkese ve her şeye yeter

Acele etmeyin! Enerjiniz herkese ve her şeye yeter

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Mini elbisesiyle karnı burnunda poz

Mini elbisesiyle karnı burnunda poz

Feci şekilde can verdi! 90 dakika kurtarılmayı bekledi

Feci şekilde can verdi! 90 dakika kurtarılmayı bekledi

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.