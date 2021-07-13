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  4. Kastamonu'da genç avukatın korkunç ölümü! Cansız bedenini annesi buldu

Kastamonu'da genç avukatın korkunç ölümü! Cansız bedenini annesi buldu

13.07.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da, avukat Gizem S. (25), Kastamonu Adliyesi'ndeki duruşmasının ardından gittiği evinde, boynundan tavana asılı halde ölü bulundu.

Kastamonu'da genç avukatın korkunç ölümü! Cansız bedenini annesi buldu

Kastamonu Barosu'na kayıtlı ağır ceza avukatı Gizem S., öğlen saatlerinde girdiği duruşmanın ardından Candaroğlu Mahallesi'nde annesi ile beraber yaşadığı evine gitti.

İPLE ASILI HALDE BULUNDU

Banyoya giren Gizem S.'yi arayan arkadaşları, kendisine ulaşamayınca annesine haber verdi. Banyoya giren anne, kızını boynundan tavana iple asılı halde buldu.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, avukatın hayatını kaybettiği belirlendi. Gizem S.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
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