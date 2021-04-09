HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kastamonu'da iki köy karantinaya alındı, bir okulda eğitime ara verildi

Kastamonu'da iki köy karantinaya alındı, bir okulda eğitime ara verildi

09.04.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde iki köy, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Doğanyurt ilçesinde de bir okulda yüz yüze eğitime ara verildi.

Kastamonu'da iki köy karantinaya alındı, bir okulda eğitime ara verildi

Taşköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan korona virüs vakaları nedeniyle Bekdemirekşi ve Alipaşa köyleri 10 gün süreyle karantina altına alındı. Kararın ardından bölgelerde güvenlik ve sağlık tedbirleri alınarak, kurallara uymayanlar hakkında adli ve idari yaptırım uygulanması kararlaştırıldı.

Doğanyurt Kaymakamı Tahir Yılmaz başkanlığında yapılan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi korumak amacıyla tedbir kararları alınarak uygulamaya geçirildi. Bu kapsamda vaka sayılarındaki artış nedeniyle Doğanyurt Yatılı Bölge Ortaokulunda eğitim öğretimin 16 Nisan’a kadar uzaktan devam etmesi, okulun pansiyonunun da kapatılması kararlaştırıldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Davetsiz misafirler programı ele geçirdi!Davetsiz misafirler programı ele geçirdi!
Yine aynı gün, yine aynı görüntüYine aynı gün, yine aynı görüntü
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu karantina yüz yüze eğitim

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Pakistan Başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı

Pakistan Başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uçağın düşme anı ortaya çıktı

Uçağın düşme anı ortaya çıktı

Fulya Öztürk: Konya'dan bir iki saat önce geldim, şok halindeyim

Fulya Öztürk: Konya'dan bir iki saat önce geldim, şok halindeyim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.