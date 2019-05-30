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Kastamonu'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 13:35 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan silahlı kavgada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Tosya'nın Çaykapı köyünde tarlada S.M. (77) ile daha önce aralarında husumet bulunan aynı aileden Eftal (23), Umut (22), Şaban (51) ve Ramazan Keleş (57) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.M. tüfekle Keleş ailesinin 4 ferdine ateş etti.

Eftal, Umut ve Şaban Keleş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Ramazan Keleş ise Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan S.M'yi arama çalışmaları sürüyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU Tosya Silahlı kavga

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