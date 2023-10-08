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Kastamonu'da yangın bölgesi havadan görüntülendi! 'Facianın eşiğinden dönülmüş'

08.10.2023 19:58 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’da gece saatlerinde çıkan yangında 2 ev, 2 samanlık ve 1 ahır kullanılamaz hale gelirken, 2 evde de hasar oluştu. 22 büyükbaş ve 6 köpeğin de telef olduğu yangında evlerini kaybeden aileler için AFAD ekipleri, köye konteynır ev kurdu. Havadan çekilen görüntülerde birçok evin bulunduğu alanda çıkan yangının söndürülmesiyle büyük bir faciadan dönüldüğü görüldü.

Kastamonu'da yangın bölgesi havadan görüntülendi! 'Facianın eşiğinden dönülmüş'

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da merkeze bağlı Alpı köyünde ikamet eden Ahmet Kurt’a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğinde bulunan Ahmet Çaycı'nın evine, ardından ahır ve 2 samanlık ile diğer 2 eve sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Kastamonu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının diğer evlere yayılma ihtimaline karşı Araç, Devrekani, İhsangazi ve Taşköprü itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

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Komando birliklerinin de söndürme çalışmalarına katıldığı yangın, güçlükle kontrol altına alınabildi. Yangında Ahmet Kurt ve Ahmet Çaycı'nın evi ile 2 samanlık ile bir ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi, diğer 2 evde de hasar oluştu.
Yaşanan olayda ahırdaki 22 büyükbaş hayvan ile 6 köpekte telef oldu. Ayrıca samanlıklarda bulunan 20 ton hububat ve tarım aletleri de yangında kullanılamaz hale geldi. Yangında evini kaybeden aile için bölgeye AFAD ekipleri tarafından 1 adet konteyner ev kuruldu.

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Ahmet Çaycı’nın evinde yaşayan damadı Salim Kızılkaya, akşam saatlerinde akrabasına misafirliğe gittiğini ve komşularının evinin yandığını haber vermesiyle yangından bilgi sahibi olduğunu söyledi. Olay yerine geldiğinde 22 büyükbaş ve 5 köpeğinin yandığını söyleyen Kızılkaya, “Bir kurtardığımız, birisi yanık birisi sağlam iki traktörüm başka da bir şey kalmadı” dedi.

Yangında her şeyini kaybettiğini söyleyen Kızılkaya, AFAD ekiplerinin konteyner getirdiğini ve geçici bir süre burada kalacaklarını ifade ederek, “Maddi ve manevi her türlü yardımı bekliyoruz. Zor durumdayız. Yeniden evimizi yapabilmek için uğraşacağız” dedi.

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VALİ DALLI YANGIN YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU!

Vali Meftun Dallı da yangın bölgesine giderek yangından etkilenen ailelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Dallı, yangın yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Vali Dallı, yaraların sarılması için AFAD'ın koordinasyonunda tüm kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

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FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜĞÜ GÖRÜLDÜ!

Bölgede bulunan itfaiye ekipleri alanda soğutma çalışmalarına devam ederken, yangın bölgesi havadan görüntülendi. Alpı köyü merkezinde birçok evin bulunduğu alanda yangının çıktığı ve diğer evlere sıçramadan söndürülmesiyle büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğü görüldü.

(İHA)

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yangın Kastamonu hava

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