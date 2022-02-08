Kastamonu'dan Dubai'ye! 9 usta 7 ayda tamamladı... 120 bin liraya alıcı buldu

Kastamonu’da 9 ustanın 7 ayda tamamladığı 90 santimetre uzunluğundaki tespihi, Dubai'de yaşayan bir Türk iş adamı 120 bin TL'ye satın aldı. Tespih tasarımcısı ve koleksiyoncu Yusuf Ekşioğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bizler bu projeyi gerçekleştirirken, maddiyattan ziyade bu camiaya yeni bir şey katmak istiyorduk ve istediğimizi de yaptık.

''SES GETİRMİŞİZ''

Ben sanıyordum ki tüm Türkiye'de adından söz ettiren bir projeyi gerçekleştirdik ama tespihimize Dubai'den talip çıkınca; anladık ki Dünyada da ses getirmişiz. Bu projenin satış bedeliyle de çok daha iyi projeler yaparak, bu alanda hem Kastamonu'yu hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” dedi.

Tespihin yeni sahibinin Kastamonu'ya özel araç göndererek ürünü teslim alacağını söyleyen Ekşioğlu, “Bizi en çok mutlu eden olaylardan biri de tespihimizin kıymetini bilecek birilerine satılması. Umarım, bundan yıllar sonra da Kastamonu'da yapılan bu eserimiz; kıymetli yerlerde sergilenir ve bu sanatın devamlılığını sağlanır” ifadelerini kullandı.

(İHA)

