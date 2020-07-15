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Kastamonu Valiliği'nden koronavirüs uyarısı! Vakalar artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2020 16:20 | Son Güncelleme

Kastamonu Valiliği, koronavirüs salgınında son günlerde artış olduğu uyarısında bulundu.

Kastamonu Valiliği'nden koronavirüs uyarısı! Vakalar artıyor

Vali Avni Çakır başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu, Kastamonu’da son günlerde artış gösteren Covid-19 vakalarını görüştü.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Kastamonu Valiliği, Kastamonu’da il genelinde vaka sayılarında son dönemde artışlar olduğu, dolayısıyla bu aşamaya kadar yapılan başarılı çalışmaların boşa gitmemesi ve daha katı tedbirlerin uygulanması zarureti doğmaması için vatandaşlarımızın daha dikkatli olması, maskesiz sokağa kesinlikle çıkılmaması, bunun yanında el hijyenine ve mesafe kurallarına titizlikle uyulmasını istedi.

Açıklamada, maske denetimlerinin sıklaştırılacağı ve maskesiz sokağa çıkanlar hakkında cezai işlem uygulanacağına dikkat çekildi. (İHA)

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