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Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz'den koronavirüs uyarısı: Vaka sayısında artış var

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 18:29 | Son Güncelleme

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, kent genelinde koranvirüs vaka sayısının arttığını belirterek, "Kastamonu'da son zamanlarda bir artış var, bu işin şakası yok. 3 günlük rakamlar yüksek" dedi.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz'den koronavirüs uyarısı: Vaka sayısında artış var

Manisa Valiliğine atanan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Gazeteciler Cemiyetine veda ziyaretinde bulundu.

"HER GELEN RAKAM İLİN REKOR SAYISI"

Burada koronavirüs salgınına ilişkin açıklamada bulanan Vali Karadeniz, bugüne kadar kentte 5 bin 286 kişiye test yapıldığı belirterek, "Kastamonu'da son zamanlarda bir artış var, bu işin şakası yok. 3 günlük rakamlar yüksek. Her gelen rakam ilin rekor sayısı. Dünkü sayımız, pandeminin en yüksek dönemdeki sayıdan da yüksek. Ölüm vakalarında sayımız düşük; iki elin parmak sayısından daha az" dedi.

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