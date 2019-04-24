Kastamonu'da ciple otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kastamonu'da ciple otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kastamonu-İnebolu kara yolunun Seydiler ilçesi Ödemiş mevkisinde Mehmet Hakan Peker (26) yönetimindeki 06 FF 8978 plakalı cip ile karşı yönden gelen Mehmet Kayıkçı'nın kullandığı 37 NA 115 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile beraberindeki Satı Mehmet Yarar olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan cip sürücüsü ve araçta bulunan Pakize Duvarcı ise ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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