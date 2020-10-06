HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kastamonu’da DEAŞ Operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Kastamonu’da DEAŞ Operasyonu: 2 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 10:32 | Son Güncelleme

Kastamonu’da Terörlü Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları belirlenen 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kastamonu’da Terörlü Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları belirlenen 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yabancı uyruklu 1’i kadın olmak üzere 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere de el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Burada DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları belirlenen Z.A. ve S.A, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulurken, S.H. ve S.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 bin yıl sonra ülkesine geri döndü! 3 bin yıl sonra ülkesine geri döndü!
Koronavirüsü yenen şoför: Anamdan emdiğim süt burnumdan geldiKoronavirüsü yenen şoför: Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi
29 Eylül Süper Loto çekilişi saat kaçta?29 Eylül Süper Loto çekilişi saat kaçta?
En Çok Okunan Haberler
Kırgızistan'da sokaklar karıştı!
Kırgızistan'da sokaklar karıştı!
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Ünlü oyuncu Çukur'a veda etti!
Ünlü oyuncu Çukur'a veda etti!
Ünlü oyuncudan tepki çeken Azerbaycan ve Türkiye mesajı
Ünlü oyuncudan tepki çeken Azerbaycan ve Türkiye mesajı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Türk İHA'larına talip oldu: Hakkını vermem gerekiyor
Türk İHA'larına talip oldu: Hakkını vermem gerekiyor
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 9 bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 9 bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Bahçeli, 'TBB kapatılsın' sözlerine açıklık getirdi
Bahçeli, 'TBB kapatılsın' sözlerine açıklık getirdi
Dikkat çeken açıklama: Sokağa çıkma kısıtlamaları işe yaramıyor
Dikkat çeken açıklama: Sokağa çıkma kısıtlamaları işe yaramıyor
Prof. Dr. Ahmet Coşar açıkladı! Koronavirüsün yayılmasında aile içi bulaş ilk sırada
Uzmanı açıkladı! Koronavirüsün yayılmasında ilk sırada
Koronavirüs teşhisi konuldu, o ise göz muayenesi olmaya gitti
Karantinadan kaçtı, göz muayenesi olmaya gitti
Koronavirüsü yenen şoför: Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi
Koronavirüsü yenen şoför: Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.