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Kastamonu'da DEAŞ'a para gönderdiği tespit edilen şahıs tutuklandı

01.09.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da DEAŞ'a para gönderdiği tespit edilen şahıs tutuklandı

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı kişilere para gönderdiği tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında, örgüt ile bağlantılı şahıslara para gönderdiği değerlendirilen bir kişi düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine götürülen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kastamonu DEAŞ operasyon tutuklu

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