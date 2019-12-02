Kastamonu'da ellerindeki yanıkları öğretmenlerin fark ettiği Iraklı çocuklar korumaya alındı

Kastamonu'da aileleri tarafından kızgın bıçakla yakıldığı öne sürülen ellerindeki yanıkları öğretmenlerin fark ettiği Iraklı 2 çocuk ile diğer 2 kardeşi devlet korumasına alındı.

İddiaya göre, ailelerinden izinsiz evden para aldıkları öne sürülen Irak uyruklu 2 çocuğun elleri anne ve babası tarafından kızgın bıçakla yakıldı.

Aileleriyle yaşayan A.H. (10) ve A.H'nin (8) ellerindeki yanıkları fark eden öğretmenleri durumu idareye bildirdi. İdare tarafından 155 Polis İmdat hattı aranarak ihbarda bulunuldu.

Çocuklarla yapılan görüşme sonucu baba F.H. ve anne S.H. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen anne ve baba, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kızgın bıçakla elleri dağlanan çocuklar ile diğer 2 kardeşi ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

