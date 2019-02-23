Kastamonu'da kaybolan kişi ölü bulundu

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan kişi ölü bulundu.

Gökbelen köyü Elmacık Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Yetgin'in (57) dün akşam saatlerinde evinden ayrılıp geri dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ve AFAD ekipleri ile UMKE görevlilerinin arama kurtarma köpeklerinin de yardımıyla yürüttüğü çalışma sonucunda Yetkin'in cenazesi, köye bir kilometre uzaklıkta hayvanların su içmesi için yapılan olukta bulundu.

Yetgin'in cenazesi, incelemenin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

