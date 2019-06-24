Öğrenme sürecinin geniş bir kavram olduğunu vurgulayan Karadeniz, "Öğrenme, bir yerden bilgileri alıp o bilgileri ezberleyip daha sonra istendiğinde onları geriye vermek veya çıktısını almak değildir. Öğrenme, bilgiyi toplayıp onu işleyip ondan yeni ürünler çıkarabilmektir." ifadesini kullandı.

Vali Yaşar Karadeniz, Kastamonu Şerife Bacı Öğretmenevi'nde projenin açılışı dolayısıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, projenin büyük önem taşıdığını söyledi.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitim ve Bilim Okulları Programı kapsamında desteklenen ve Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında belirlenen 45 öğrenci, bir hafta boyunca akademisyen ve öğretmenlerden oluşan 23 kişilik ekipten robotik kodlama, astronomi, model roket tasarımı ve gökyüzü gözlemi gibi konularda eğitim alma fırsatını bulacak.

Kastamonu'da 45 öğrenci, "Geleceğin mühendisleri iş başında projesi" kapsamında bir hafta boyunca robot yapımından gökyüzü gözlemine kadar pek çok alanda eğitim görecek.

Analitik ve bilimsel düşünmenin önemine değinen Karadeniz, "Bu proje öğrencilerimizin analitik ve bilimsel düşünme tarzını öğrenmeleri açısından önemli. Kendiniz araştıracaksınız, bunlardan sonuçlar çıkaracaksınız. Eğitim hayatımızda problem çözmeyi ne kadar öğrenirsek, iş hayatımızda o kadar başarılı oluruz. Problem çözmekten korkmamamız gerekiyor." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu da TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları tarafından desteklenen proje kapsamında Kastamonu'da öğrenim gören 7 ve 8. sınıfa geçenler arasından 45 öğrenciyi eğitime aldıklarını belirtti.

Kırsal alanlardaki öğrencilere ulaştıklarını anlatan Bahçacıoğlu, "Bu öğrencilerin 15'i yatılı bölge okullarından, 12'si taşıma merkezli köy okullarından, 6'sı çocuk evlerinden, kalan 12'si ise başvuru yapan öğrenciler arasından seçilmiştir. Çalışmanın temelinde dezavantajlı öğrencilere ulaşmak bulunuyor." diye konuştu.

Eğitim boyunca en az 15 atölye çalışması gerçekleştirileceğini bildiren Bahçacıoğlu, gözlem, deney, mobil uygulamalar, bilişim teknolojileri, tasarım, grup çalışması gibi farklı yöntemler kullanılacağını ve tüm katılımcıların etkinliklerde uygulama yapmasının sağlanacağını kaydetti.

Proje yürütücü Çağrı Avan da çalışma hakkında bilgi verdi.

