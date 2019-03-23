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Kastamonu'da otomobil kamyona çarptı, 3 uzman çavuş öldü, 2 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 20:30 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da, kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 uzman çavuştan 3'ü hayatını kaybetti, 1'i ile kamyon şoförü yaralandı.

Kastamonu'da otomobil kamyona çarptı, 3 uzman çavuş öldü, 2 kişi yaralandı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da, kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 uzman çavuştan 3'ü hayatını kaybetti, 1'i ile kamyon şoförü yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kastamonu ile Devrekani ilçesi arasındaki yolun Kırcalar mevkiinde meydana geldi. Devrekani'den Kastamonu yönüne giden otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerleyen 37 DH 677 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan ise kamyon takla attı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 4 uzman çavuştan 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. 1 uzman çavuş ile kamyon şoförü ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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