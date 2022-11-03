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Kastamonu'da TAMP Saha Tatbikatı gerçekleştirildi

03.11.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da İl Sağlık Müdürlüğü UMKE birimince Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Saha Tatbikatı yapıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binası bahçesinde gerçekleştirilen tatbikata AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri katıldı. 75 personel 19 araçla yapılan tatbikatta senaryo gereği 2 katlı bir binanın çöktüğü ihbarını alan ekipler, enkaz altında kalanları kurtarmak için çaba gösterdi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, gazetecilere, gerçeğini aratmayan bir tatbikat yapıldığını söyledi.

Bu tür tatbikatların çok önemli olduğunun altını çizen Çakır, "Bugünkü tatbikatımızda 9 yaralıyı ekipler sağlık kuruluşlarına intikal ettirdi. Senaryo gereği hayatını kaybeden iki vatandaş da göçük altından çıkarıldı. Neticede buradaki afet müdahalesi, sadece bir kurumun değil, tüm kurumların işbirliği içerisinde hareket etmesiyle başarıya ulaşıyor." diye konuştu.

Kastamonu'nun, afetlerin son zamanlarda sıklıkla yaşandığı bir coğrafya haline geldiğine dikkati çeken Çakır, şunları aktardı:

"Özellikle yağışa bağlı sel afetleri, onun ötesinde orman yangını şeklinde yaşadığımız büyük yangınlarımız vardı. Sıklıkla da köy yangınları ve coğrafyamızın dağlık olması sebebiyle kaybolmalar oluyor, bunların tamamına arkadaşlarımızın müthiş bir uyumuyla en seri şekilde müdahale kabiliyetine sahibiz. Bugün de bu konudaki tecrübemizi test ettik."

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da tatbikatların afet durumunda personelin tecrübe kazanmasında önem taşıdığını kaydetti.

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