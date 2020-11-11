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Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 13:52 | Son Güncelleme

Kastamonu’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri yabancı uyruklu olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezinde uyuşturucu kullanıldığı tespit edilen eve operasyon düzenlendi.

Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Kastamonu’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri yabancı uyruklu olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezinde uyuşturucu kullanıldığı tespit edilen eve operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince evde yapılan aramada 14 adet uyuşturucu hap ile metamfetamin içiminde kullanılan 2 adet cam fanus ele geçirildi. Uyuşturucu ele geçirilen evdeki yabancı uyruklu F.A. ile C.G, B.D, B.C.T, G.Ö, F.C.K, Y.K. ve H.T. adlı 8 şahıs ise gözaltına alındı.

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