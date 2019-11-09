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Kastamonu'daki cinayette tutuklu sayısı 3'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 23:22 | Son Güncelleme

Hanönü ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga ile ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan bir kişi daha savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga ile ilgili bir kişi daha tutuklandı.

Hanönü Kamyoncular Derneği Başkanı Hüseyin Çorbacı ile Gelinbükü Mahallesi Muhtarı Mehmet Özcan'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Gökhan E'nin salıverilmesine cumhuriyet savcılığınca itiraz edildi.

Yeniden gözaltına alınan Gökhan E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çorbacı ile ilçedeki bir benzin istasyonunda 31 Ekim'de tartışan, ardından eve gidip akrabaları Halil E. ve Gökhan E'yi alan Hüseyin E, Çorbacı'nın bulunduğu ilçe merkezindeki kahvehaneye gidip pompalı tüfekle ateş açmıştı.

Olayda Çorbacı ile Özcan hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Halil E. tutuklanmış, Hüseyin E. ve Gökhan E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı itiraz üzerine Hüseyin E de dün tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Hanönü KASTAMONU Silahlı kavga

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