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Katar'dan önemli açıklama: Türkiye'ye asla...

DÜNYA HABERLERİ  | 17.12.2019 09:22 | Son Güncelleme

Katar Dışişleri Bakanı el Sani, Suudi Arabistan ile ilişkileri normalleştirme sürecinde Türkiye’ye sırt çevirmeyecekleri mesajı verdi. Riyad, Katar’daki Türk askeri üssünün kapatılmasını talep ediyor.

Katar'dan önemli açıklama: Türkiye'ye asla...

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el Sani, Suudi Arabistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi süreci konusunda iyimser olduğunu, ancak Türkiye ile ilişkileri olumsuz etkileyecek ön koşullara sıcak bakmadıklarını vurguladı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, Haziran 2017’de radikal İslamcılar ve Müslüman Kardeşler’e destek verdiği ve İran ile yakınlaştığı gerekçesiyle Katar’la diplomatik ilişkileri askıya almış ve Katar’a ulaşımı durdurmuştu. Katar iddiaları reddetmişti.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERDE DEĞİŞİKLİK İSTEMİYORUZ"

CNN’e konuşan El Sani, Türkiye ile ilişkilerin Katar’ın iki buçuk yıllık krize göğüs germesinde yardımcı olduğunu ve ilişkilerde değişiklik istemediklerini belirterek "Kriz sürecinde bize açık olan ve yardım eden her ülkeye müteşekkir kalmaya devam edeceğiz. Onlara asla sırtımızı dönmeyeceğiz" diye konuştu.

El Sani, Katar'ın Müslüman Kardeşler ile doğrudan bağlantıları olduğu yönündeki suçlamaları da reddetti. Müslüman Kardeşler, aralarında Suudi Arabistan’ın da bulunduğu bazı Arap ülkelerinde terör örgütü olarak kabul ediliyor.

Kasım ayı sonunda Katar’ın ev sahipliğinde başlayan Körfez Ulusları Kupası futbol diplomasisine sahne olmuş, Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn’den futbol takımlarının daha önceki boykot tartışmalarına rağmen Katar’a gitmesi buzların erimeye başladığı şeklinde değerlendirmelere yol açmıştı.

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Katar Türkiye SIRT ÇEVİRMEK El Sani Riyad

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