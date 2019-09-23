Katar'dan iklim değişikliği mağduru ülkelere 100 milyon dolarlık destek

DOHA (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında gelişmekte olan küçük ada devletleri ve az gelişmiş ülkelere 100 milyon dolarlık destek vereceğini açıkladı.

Şeyh Temim, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin, Paris İklim Anlaşması'nın başarılı olması için elinden geleni yaptığını söyledi.

İklim değişikliğinin, yaşadığımız asrın en tehlikeli problemlerinden biri olduğunu dile getiren Katar Emiri, "İklim değişikliği ile mücadele kapsamında ülkesinin, gelişmekte olan küçük ada devletleri ve az gelişmiş ülkelere 100 milyon dolarlık destek vereceğini" ifade etti.

- Karbon-nötr Dünya Kupası

Katar'ın ayrıca önümüzdeki iki yıl boyunca 200 megavat güneş enerjisi üretmeyi hedeflediğini aktaran Şeyh Temim, ülkesinde yapılacak 2022 FIFA Dünya Kupası'na işaretle "çevre dostu" bir şampiyona düzenleyeceklerini kaydetti.

Şeyh Temim, stadyumlarda, güneş enerjisi, soğutma teknolojisi ve tasarruflu aydınlatma sisteminin kullanımıyla şampiyonanın karbon-nötr olacağını vurguladı.