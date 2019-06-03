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Katar'ın Mekke zirveleri sonuç bildirgelerine çekinceleri eleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 04:39 | Son Güncelleme

Bahreyn'in ardından Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de Katar'ın Mekke zirvelerinin sonuç bildirgelerine ilişkin çekincelerini eleştirdi

RİYAD (AA) - Mekke'de düzenlenen zirvelerin sonuç bildirgelerine Katar tarafından yapılan çekince açıklamaları Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn tarafından eleştirilere maruz kaldı.

Bahreyn'in ardından Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de Katar'ın Mekke zirvelerinin sonuç bildirgelerine ilişkin çekincelerini eleştirdi.

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Doha'nın zirvelerin sonuç bildirgelerine ilişkin çekinceleri zirve sırasında değil de sonrasında yapmasını eleştirdi.

Cubeyr, "Katar bugün bölge ülkelerinin iç işlerine müdahaleyi reddeden bildirgelere çekinceler sunuyor." ifadesini kullandı.

Sonuç bildirgelerini savunan Cubeyr, Arap Birliğinin sonuç bildirgesinin Filistin konusunu merkezine alarak başkenti Kudüs olan 1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurulmasını vurguladığını belirtti.

Bahreyn'in ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra BAE de Katar'ın gerekçelerine karşı benzer eleştirilerde bulundu.

BAE Dışişleri Bakanı Enver Karkaş, Twitter'daki hesabından, Katar'ın zirvelerin Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK) birliğine ve İran'ı kınayan bölümlerine çekincelerde bulunduğunu savundu.

Karkaş, Doha'yı zirvenin bildirgelerine karşı tavrından sonra baskıya maruz kalmak ve tutarsız olmakla suçladı.

Katar'ın çekincelerine ilişkin yazılı açıklama yapan Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife "Katar'ın olağanüstü KİK zirvesi kapanış bildirgesine dair çekinceleri olduğunu açıklaması, KİK üyesi ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi hedefinden ne kadar uzaklaştığını göstermektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Al Jazeera ve Al-Arabi televizyonlarına Mekke'de düzenlenen zirvelerin sonuç bildirgeleri hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Ülkesinin, olağan usullere uygun hazırlanmadıkları için Mekke'deki zirvelerin kapanış bildirgeleriyle ilgili çekincelerini dile getirdiğini söyleyen Al Sani, "Her iki bildirge de İran'la olan komşuluk ilişkilerimize değil Washington'un İran karşıtı politikasına dayanıyor. Bu bildirgelerde, hiçbir uzlaşma politikasına yer verilmeden İran kınandı. Katar'ın Arap ve KİK zirvelerinin kapanış bildirgelerine ilişkin çekincesi bulunuyor çünkü bu iki bildirgenin bazı maddeleri Katar'ın dış politikasıyla çelişiyor." demişti.

Katar, Mekke'de 30 ve 31 Mayıs'ta gerçekleştirilen Arap, KİK ve İİT zirvelerine Başbakan Abdullah bin Nasır Al Sani'nin başkanlık ettiği üst düzey bir heyetle katılmıştı.

Mekke'de 30 Mayıs'ta düzenlenen olağanüstü Arap ve KİK zirvelerinde, İran'ın bölgedeki müdahaleleri ve Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze saldırıları kınanmıştı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

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