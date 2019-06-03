Katar'ın Mekke zirveleri sonuç bildirgelerine çekinceleri eleştirildi

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Doha'nın zirvelerin sonuç bildirgelerine ilişkin çekinceleri zirve sırasında değil de sonrasında yapmasını eleştirdi.

RİYAD (AA) - Mekke'de düzenlenen zirvelerin sonuç bildirgelerine Katar tarafından yapılan çekince açıklamaları Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn tarafından eleştirilere maruz kaldı.

BAE Dışişleri Bakanı Enver Karkaş, Twitter'daki hesabından, Katar'ın zirvelerin Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK) birliğine ve İran'ı kınayan bölümlerine çekincelerde bulunduğunu savundu.

Karkaş, Doha'yı zirvenin bildirgelerine karşı tavrından sonra baskıya maruz kalmak ve tutarsız olmakla suçladı.

Katar'ın çekincelerine ilişkin yazılı açıklama yapan Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife "Katar'ın olağanüstü KİK zirvesi kapanış bildirgesine dair çekinceleri olduğunu açıklaması, KİK üyesi ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi hedefinden ne kadar uzaklaştığını göstermektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Al Jazeera ve Al-Arabi televizyonlarına Mekke'de düzenlenen zirvelerin sonuç bildirgeleri hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Ülkesinin, olağan usullere uygun hazırlanmadıkları için Mekke'deki zirvelerin kapanış bildirgeleriyle ilgili çekincelerini dile getirdiğini söyleyen Al Sani, "Her iki bildirge de İran'la olan komşuluk ilişkilerimize değil Washington'un İran karşıtı politikasına dayanıyor. Bu bildirgelerde, hiçbir uzlaşma politikasına yer verilmeden İran kınandı. Katar'ın Arap ve KİK zirvelerinin kapanış bildirgelerine ilişkin çekincesi bulunuyor çünkü bu iki bildirgenin bazı maddeleri Katar'ın dış politikasıyla çelişiyor." demişti.