HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Katil koca konuştu, mahkeme salonu buz kesti: Hareketsiz kalana kadar boğazını sıktım

Katil koca konuştu, mahkeme salonu buz kesti: Hareketsiz kalana kadar boğazını sıktım

23.06.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece'de kendisini aldattığını iddia ettiği 9 yıllık eşi Sonbahar Özcan'ı boğarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen sanık Ünal Özcan (38) "Eşimin yanına gittim ve hareketsiz kalana kadar boğazını sıktım, çok pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, maktul Sonbahar Özcan'ın telefonundaki mesajlarla ilgili bilirkişi raporu alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Katil koca konuştu, mahkeme salonu buz kesti: Hareketsiz kalana kadar boğazını sıktım

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Müşteki ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmadaki savunmasında eşini çok seven biri olarak çok pişman olduğunu söyleyen sanık Ünal Özcan, "Hiçbir eş, hiçbir baba benim bulunduğum durumda olmak istemez. Sonbahar ile 8-9 yıldır evliydik. 2 çocuk babasıyım. Eşimi her zaman çok sevdim. Ama eşim evimize ve ailesine sadık kalmayıp ihanet etti. Ben aşçıydım. Bir ara Mısır'a çalışmaya gittim. Döndüğümde eşim aynı değildi, çok değişmişti. Elinde sürekli telefon vardı. 24 Haziran Babalar Günü'nde eşimin telefonunda uygunsuz bir mesaj gördüm. Konduramadım. Eşime bu durumu sorduğumda, 'Haberim yok' dedi ve tartıştık. Ben hayatım boyunca eşime bir kere bile vurmadım, kötü bir söz söylemedim" dedi.

"ERKEKLİK GURURUMA YETİREMEDİM HAFİF BOĞAZINI SIKTIM"

Eşinin sosyal medya hesaplarında da uygunsuz mesajlar gördüğünü söyleyen sanık Ünal Özcan, durumu aile büyükleri ile paylaştığını anlatarak şunları söyledi:

"Eşimi kayınvalideme çağırdım. Mesajları gördüğümü söyledim. Bana 'Özür dilerim, affet bir daha olmaz' dedi. Daha sonrasında kendisi bana bu olayı herkese söylediğim için pişkin pişkin kızdı. Ben de erkeklik gururuma yetiremedim hafif boğazını sıktım. Sonrasında kendi kendime ne yaptığımı sorguladım. Eşime kolonya, su verdim. '112'yi arayayım mı?' dedim, ama istemedi."

"HAREKETSİZ KALANA KADAR BOĞAZINI SIKTIM, ÇOK PİŞMANIM"

Özcan, " Eşimin ailesi araya girip bizi barıştırdı. Daha sonra yine eşime gelen mesajı gördüm. 'Bu iş bitmedi mi?' diye sordum. Bana 'Git başımdan, sevmiyorum seni. Ben aşık oldum' dedi. O anda kendimi kaybetmişim, boğazını sıkmışım. O sırada koridora gittim. Eşimin gözleri açıktı ve ayağa kalktı. Eşimin yanına tekrar gittim ve hareketsiz kalana kadar boğazını sıktım. Çok pişmanım" dedi. Sanık öldürme anını anlatırken izleyici koltuğunda oturan müştekiler, göz yaşlarını tutamadı. Maktulün telefondaki mesajlarla ilgili bilirkişi raporu alınmasına karara veren mahkeme, sanığın tutukluluk haline devam kararı vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 9 yıldır evli olan Sonbahar Özcan ile Ünal Özcan'ın iki çocuklarıyla beraber yaşadıkları belirtildi. İddianamede Sonbahar Özcan'ın sosyal medya sitelerini aktif olarak kullandığı, Ünal Özcan' ın eşinin cep telefonunda sosyal medya üzerinden başka erkeklerle yapılmış mesajlaşmaları görmesi üzerine aralarında tartışma çıktığı, bu nedenle bir süredir aralarında geçimsizlik olduğu anlatıldı. İddianamede, gece 04.00 sıralarında Ünal Özcan'ın eşi Sonbahar Özcan'ın sosyal medya hesabı üzerinden telefonuna mesaj geldiğini görmesi üzerine sinirlendiği ve ikili arasında tartışma yaşandığı belirtildi. Ünal Özcan'ın geçen sene 19 Temmuz'da eşinin boğazını hareketsiz kalana kadar sıktığı ve eşinin ölmesi üzerine akrabalarına haber verdiği anlatılan iddianamede, Ünal Özcan'ın eşinin sosyal medya kullanmasından dolayı duymuş olduğu kıskançlık etkisiyle eşini boğarak öldürdüğü öne sürüldü. İddianamede şüpheli Ünal Özcan'ın "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyor.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her evde olması gereken 20 ürünHer evde olması gereken 20 ürün
16 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran olay16 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran olay
Polisi görünce şoke oldular! Köprünün altına saklandılarPolisi görünce şoke oldular! Köprünün altına saklandılar
Anahtar Kelimeler:
cinayet Büyükçekmece
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

BioNTech Delta varyantına karşı etkili mi?

BioNTech Delta varyantına karşı etkili mi?

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 81 ile genelge

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 81 ile genelge

Rusya'da dehşet anları! Ayı saldırısı kan dondurdu

Rusya'da dehşet anları! Ayı saldırısı kan dondurdu

Koronavirüs aşısı kısır yapıyor mu? İşte yanıtı

Koronavirüs aşısı kısır yapıyor mu? İşte yanıtı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ağlayarak savunma yaptı

Ağlayarak savunma yaptı

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.