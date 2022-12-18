Katil yenge çıktı! Trafik kazası sonrası şoke eden gerçek ortaya çıktı

Konya'da bisikleti ile seyir halindeyken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kamil Yanar'ın (50) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Kaza, 14 Aralık günü sabah saatlerinde merkez Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi Kaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Kamil Yanar, bisikleti ile caddede seyir halindeyken plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir aracın çarpması sorucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yanar bir gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YENGESİNİ DÖVMÜŞ

Olayla ilgili Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler güzergahtaki kamera görüntülerini incelediğinde araç plakasını tespit etti. Aracın sahibi ise polisi bile şaşırttı.

TAMİRHANEDE HASARLI BİR ŞEKİLDE BULUNDU

Aracın Kamil Yanar'ın yengesi M.Y.'ye ait olduğu ortaya çıktı. Polis, aracı bir tamirhanede hasarlı bir şekilde buldu. Bunun üzerine M.Y. ve eşi Y.Y. gözaltına alındı.

YENGESİNİ DARP ETMİŞ

M.Y.'nin eşi Y.Y. ile tartışma yaşadığı, buna dahil olan Kamil Yanar'ın yengesini darp ettiği, M.Y.'nin şikayeti üzerine Kamil Yanar hakkında Meram Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

YENGE KATİL ZANLISI OLARAK GÖZALTINA ALINDI

M.Y.'nin darp olayı nedeniyle Kamil Yanar'a kinlendiği olayı da bu nedenle gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Olayla ilgili M.Y. ve eşi Y.Y. gözaltına alındı. Y.Y. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, M.Y. adliyeye sevk edildi.



