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Katıldığı ses yarışmasıyla tanınan küçük kız son yolculuğuna uğurlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 15:09 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da geçen hafta mide bulantısı şikayetiyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 16 yaşındaki Nazar Nur Kaya hastanedeki tedavisi sırasında hayatını kaybetti.

Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da geçen hafta mide bulantısı şikayetiyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 16 yaşındaki Nazar Nur Kaya hastanedeki tedavisi sırasında hayatını kaybetti. Ailesi, bir televizyon kanalında katıldığı ses yarışması ile de tanınan kızlarının yanlış iğne sonucu öldüğü iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık cenazenin otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılmasına karar verdi. Kaya’nın cenazesi dün akşam Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Bugün yapılan otopsi sonrası cenazesi aileye teslim edildi. Cenazeyi teslim alan abla Hatice Kaya ihmal iddiasını tekrarlayarak, ‘Nazar yoğun bakıma girdiğinde bana söylediği tek şey ‘Abla beni burada bırakma. Bir daha alamayacaksın’ dedi. Doktora çok güvendim. Serviste hata varsa, doktor sonuçta ama 'onlar bilir' dedim, teslim ettim kardeşimi. Kardeşimin öldüğünü söyledikleri gün hemen alıp gitmem söylendi. Neden ne oldu bu kıza? Ben savcılığa gitmeyi daha uygun buldum. Savcı gerekeni yaptı. Otopsiye sevk etti. Bunu yapanlar ve gizlemeye çalışanlar başarısız olacaklar. Yapılan hata varsa örtbas etmenize gerek yok. Biz Nazar’ımızı şimdi nasıl gömeceğiz’ diye konuştu. Kaya’nın cenazesi ikindi vakti Kasımpaşa Büyük Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Habipler Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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