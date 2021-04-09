Katlanabilir Galaxy tablet mi geliyor?

Söz konusu patent için USPTO’ya (Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi) başvurulmuş ve 16 Şubat 2021’de patent verilmiş. ‘Görüntüleme Cihazı’ kategorisi altında, Samsung’un bir Galaxy tablet üzerinde çalıştığına dair patent ipuçlarının açıklaması ise esnek bir ekran hakkında.

Katlanabilir ekranlar bu günlerde hem Samsung hem de diğer firmalar için revaçta. Bununla birlikte, Güney Koreli dev uzun bir yol kat etmiş durumda ve bu süreçte birkaç başarısız girişimle bile karşı karşıya kaldı. Şu anda, Galaxy Z Fold2 7,6 inç harici ekrana sahip bir katlanabilir cihaz olarak piyasada. Şirket görünüşe bakılırsa bu cihazdan yola çıkarak daha gelişmiş ekranlar üretme çabasında.

Şu anda, Samsung’un Galaxy Tab S, A serisinde tabletleri var ve katlanabilir ekranların maliyetli olduğu düşünüldüğünde, eğer Samsung bir katlanabilir tablet piyasaya sürecekse muhtemelen Tab S serisi altında piyasaya sürecek. Patent tasarımından bahsedecek olursak, çerçevelerin orta kısım dışında minimal olduğunu görüyoruz.