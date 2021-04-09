Katlanabilir Galaxy tablet mi geliyor?

Söz konusu patent için USPTO’ya (Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi) başvurulmuş ve 16 Şubat 2021’de patent verilmiş. ‘Görüntüleme Cihazı’ kategorisi altında, Samsung’un bir Galaxy tablet üzerinde çalıştığına dair patent ipuçlarının açıklaması ise esnek bir ekran hakkında.
Katlanabilir ekranlar bu günlerde hem Samsung hem de diğer firmalar için revaçta. Bununla birlikte, Güney Koreli dev uzun bir yol kat etmiş durumda ve bu süreçte birkaç başarısız girişimle bile karşı karşıya kaldı. Şu anda, Galaxy Z Fold2 7,6 inç harici ekrana sahip bir katlanabilir cihaz olarak piyasada. Şirket görünüşe bakılırsa bu cihazdan yola çıkarak daha gelişmiş ekranlar üretme çabasında.
Şu anda, Samsung’un Galaxy Tab S, A serisinde tabletleri var ve katlanabilir ekranların maliyetli olduğu düşünüldüğünde, eğer Samsung bir katlanabilir tablet piyasaya sürecekse muhtemelen Tab S serisi altında piyasaya sürecek. Patent tasarımından bahsedecek olursak, çerçevelerin orta kısım dışında minimal olduğunu görüyoruz.
Söz konusu patente göre cihazın kapak ekranı yok ancak bir katlama mekanizmasına sahip gibi görünüyor. Sensörler, LED flaş ve selfie atıcı, üst kısmın ortasına yerleştirilmiş. Ekranın hem üstünde hem de altında bir tür girinti / çentik var.
Raporun işaret ettiği gibi arka tarafta, cihazın kamerası yok gibi görünüyor. Sol tarafta şarj için hoparlörler ve C Tipi bir bağlantı noktası görüyoruz. Bunun karşı tarafında güç düğmesi ve başka bir hoparlör var.
Her zamanki gibi, bu patentli bir tasarım olarak sonuçlanabilir ve asla ticari bir ürün olarak pazarlara çıkmayabilir. Ancak Samsung’tan katlanabilir ve kaydırmalı ekranlara sahip cihazlar ile üçe katlanan bir mekanizmaya sahip katlanabilir bir telefon bekleyebiliriz.
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