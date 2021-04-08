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Samsung ile Olympus ortaklık mı kuruyor?

08.04.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefon üreticisi Samsung ile Japon kamera üreticisi Olympus bir ortaklığa imza atabilir. Gelen iddialara göre, Samsung, gelecekteki akıllı telefon kameraları için Olympus ile ortaklık kuracak.

Samsung ile Olympus ortaklık mı kuruyor?

Akıllı telefon üreticileri, kamera performanslarını iyileştirmek için çeşitli firmalarla ortaklık kuruyorlar. Buna en yakın örnek, OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro adında iki yeni model tanıtan OnePlus. Firma, 9 serisi için kamera üreticisi Hasselblad ile ortaklık kurdu. Bunun bir başka örneği de Huawei. Huawei, uzun bir zamandır üst seviye akıllı telefon modellerinde Leica imzalı kameralar kullanmakta. Twitter ve Weibo üzerinden paylaşılan bir iddiaya göre ise Huawei ve OnePlus gibi firmaların yanına bir isim daha katılacak; Samsung.

SAMSUNG İLE OLYMPUS GÖRÜŞÜYOR İDDİASI

Sızıntı kaynaklarının iddiasına göre, hem Samsung hem de Olympus olası bir ortaklık hakkında görüşmeler yaptı. Bu ortaklığın mevcut durumu ve kapsamı tam olarak net değil. Samsung halihazırda görüntü sensörleri üretiyor. Ancak ortaklık doğruysa şirket, gelecekteki akıllı telefonlarında kullanmak üzere yüksek kaliteli kamera modülleri üretmek için yönünü Olympus'a çevirmiş gibi görünüyor.

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RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

İki şirketin geliştireceği Samsung cihazının bir katlanabilir telefon (Belki Galaxy Z Fold 3) veya Galaxy S22 Ultra olduğu söyleniyor. Hem Samsung hem de Olympus konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Her iki şirketten de resmi onay beklenirken, sızıntının bir söylentiden ibaret olabileceğini yinelemek yerinde olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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