HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. 'Katlanılabilir' sonuç: Samsung Galaxy Z Flip'in DxOMark puanı belli oldu!

'Katlanılabilir' sonuç: Samsung Galaxy Z Flip'in DxOMark puanı belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.05.2020 17:58 | Son Güncelleme

Katlanabilir akıllı telefon Samsung Galaxy Z Flip DxOMark test ekibinin konuğu oldu. Akıllı telefonların fotoğraf ve video yeteneklerini test eden DxOMark'tan Samsung Galaxy Z Flip'in aldığı sonuç ise herkesi çok şaşırttı. İşte Samsung Galaxy Z Flip'in DxOmark puanı...

'Katlanılabilir' sonuç: Samsung Galaxy Z Flip'in DxOMark puanı belli oldu!

Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy S20 serisi ile birlikte tanıtılmıştı. Samsung'un Galaxy Fold'tan sonraki ikinci katlanılabilir akıllı telefonu olan Samsung Galaxy Z Flip'ten beklentiler, Galaxy Fold'a nazaran daha büyüktü. Nitekim bu beklentilerin arasında üstün bir kamera da vardı. İşte DxOMark ekibi Samsung Galaxy Z Flip'i tam da bu yüzden test etti; Peki Galaxy Z Flip'in kameraları beklenileni verebildi mi?

DXOMARK SAMSUNG GALAXY Z FLİP'İN PUANINI AÇIKLADI

DxOMark'ın sonucuna bakılırsa bunun cevabı beklentinize göre değişiyor. Zira, Samsung Galaxy Z Flip ekibe göre günümüz amiral gemilerinin kameralarının gerisinde kalıyor. Ekibin paylaştığı bilgilere göre Galaxy Z Flip'in otomatik odaklaması 12500 TL'lik bir telefon için gayet yavaş çalışıyor. Ayrıca ultra geniş açılı kamerada ve fotoğraflardaki ayrıntılarda da akıllı telefon oldukça geride kalıyor.

Dxomark samsung galaxy z flip

İŞTE GALAXY Z FLİP'İN DXOMARK PUANI

Galaxy Z Flip, DxOMark'tan tüm bunların ışığında fotoğraf yetenekleri ile 109, video yetenekleri ile de 96 puan alıyor. Katlanabilir akıllı telefon, genel toplamda ise testten 105 puan alarak 'amiral gemileri için' düş kırıklığı yaşatan bir sonuç ile ayrılıyor. Bu sonuç ile akıllı telefon, DxOMark'ın en iyi kamera performansına sahip akıllı telefon listesine geçen yılın amiral gemisi Asus Zenfone 6'nın ve Samsung Galaxy Note 9'un üstünde, 27.sıradan giriş yapıyor.

Samsung Galaxy Z Flip dxomark

BEKLENTİNİZE GÖRE DEĞİŞEN TELEFON

Galaxy Z Flip'in cevabının beklentinize göre değiştiğini söylemiştik. Zira, Beklentiniz sadece katlanabilir bir akıllı telefona sahip olmaksa Galaxy Z Flip kameralarıyla da size yetecektir. Fakat günlük kullanıcıysanız ve çektiğiniz fotoğrafların iPhone 11 Pro Max, Huawei P40 Pro gibi amiral gemileriyle aynı kalitede olmasını istiyorsanız Galaxy Z Flip'in sizin için doğru bir seçenek olmadığını söylemek gerek. Son olarak; beklentiniz ne olursa olsun, bu sonuçların Galaxy Z Flip için yine de düşük olduğunu belirtelim.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ne yapacağını şaşırdı! Ne yapacağını şaşırdı!
Resmen açıklandı! Koronavirüs için güncellendiResmen açıklandı! Koronavirüs için güncellendi
Taksiciler isyanda: Müşteriler para yerine tuvalet kağıdı veriyorTaksiciler isyanda: Müşteriler para yerine tuvalet kağıdı veriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adalet Bakanlığı açıkladı! 15 Mayıs'a kadar ertelendi

Adalet Bakanlığı açıkladı! 15 Mayıs'a kadar ertelendi

Türkiye'de ilk kez görüldü! Koronavirüs uyarısı

Türkiye'de ilk kez görüldü! Koronavirüs uyarısı

Eski eşine yorum yaptı: İlk kez görüyorum...

Eski eşine yorum yaptı: İlk kez görüyorum...

Ödül villası bakın kiminmiş!

Ödül villası bakın kiminmiş!

İki ilde günlerdir koronavirüs vakası görülmüyor

İki ilde günlerdir koronavirüs vakası görülmüyor

Gözaltına alınan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu serbest bırakıldı

Gözaltına alınan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu serbest bırakıldı

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Karantina hediyesi! Kısıtlı bir süre için ücretsiz

Karantina hediyesi! Kısıtlı bir süre için ücretsiz

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

PUBG'den 'oh be' dedirten açıklama: Artık geçit yok!

PUBG'den 'oh be' dedirten açıklama: Artık geçit yok!

Seveni çok! Artık Çocuk Bayramı'na kadar ücretsiz

Seveni çok! Artık Çocuk Bayramı'na kadar ücretsiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Keçileri kaçırmaya son: Apple Watch Series 6 akıl sağlığımızı da kontrol edecek!

Apple'ın yeni akıllı saati keçileri kaçırmaya son verecek!

Microsoft Windows Sanal Masaüstü'nü koronavirüs için güncelledi!

Resmen açıklandı! Koronavirüs için güncellendi

Tarihe tanıklık etmenin karantinadaki yolu: Storie Alfa Romeo

Tarihe tanıklık etmenin karantinadaki yolu: Storie Alfa Romeo

Apple FaceTime yüzünden tazminat ödeyecek!

iPhone sahiplerine müjde! Apple tazminat ödeyecek

AirPods Pro'ya uygun fiyatlı rakip: Huawei FreeBuds 3i duyuruldu! İşte özellikleri, fiyatı

Huawei'den AirPods'a uygun fiyatlı rakip! İşte fiyatı...

Buna alışık değiliz: Pocophone F2 Pro'nun fiyatı belli oldu!

Yeni Pocophone 'alışık olmadığımız' bir fiyat ile ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.