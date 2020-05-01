'Katlanılabilir' sonuç: Samsung Galaxy Z Flip'in DxOMark puanı belli oldu!

Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy S20 serisi ile birlikte tanıtılmıştı. Samsung'un Galaxy Fold'tan sonraki ikinci katlanılabilir akıllı telefonu olan Samsung Galaxy Z Flip'ten beklentiler, Galaxy Fold'a nazaran daha büyüktü. Nitekim bu beklentilerin arasında üstün bir kamera da vardı. İşte DxOMark ekibi Samsung Galaxy Z Flip'i tam da bu yüzden test etti; Peki Galaxy Z Flip'in kameraları beklenileni verebildi mi?

DXOMARK SAMSUNG GALAXY Z FLİP'İN PUANINI AÇIKLADI

DxOMark'ın sonucuna bakılırsa bunun cevabı beklentinize göre değişiyor. Zira, Samsung Galaxy Z Flip ekibe göre günümüz amiral gemilerinin kameralarının gerisinde kalıyor. Ekibin paylaştığı bilgilere göre Galaxy Z Flip'in otomatik odaklaması 12500 TL'lik bir telefon için gayet yavaş çalışıyor. Ayrıca ultra geniş açılı kamerada ve fotoğraflardaki ayrıntılarda da akıllı telefon oldukça geride kalıyor.

İŞTE GALAXY Z FLİP'İN DXOMARK PUANI

Galaxy Z Flip, DxOMark'tan tüm bunların ışığında fotoğraf yetenekleri ile 109, video yetenekleri ile de 96 puan alıyor. Katlanabilir akıllı telefon, genel toplamda ise testten 105 puan alarak 'amiral gemileri için' düş kırıklığı yaşatan bir sonuç ile ayrılıyor. Bu sonuç ile akıllı telefon, DxOMark'ın en iyi kamera performansına sahip akıllı telefon listesine geçen yılın amiral gemisi Asus Zenfone 6'nın ve Samsung Galaxy Note 9'un üstünde, 27.sıradan giriş yapıyor.