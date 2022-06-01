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  4. Katliam gibi kaza! Metrelerce yükseklikten düştü: Hepsi öldü

Katliam gibi kaza! Metrelerce yükseklikten düştü: Hepsi öldü

01.06.2022 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ın Uludere ilçesinde katliam gibi bir trafik kazası meydana geldi. Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) personelinin bulunduğu bir kamyonet şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

Katliam gibi kaza! Metrelerce yükseklikten düştü: Hepsi öldü

Şırnak'ın Uludere ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Azat Dikmen (26) idaresindeki Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) personelinin bulunduğu kamyonet, Yemişli köyü yolunda yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, şarampole devrildi. Kazada, sürücü Dikmen’in yanı sıra kamyonetteki Muhammet Mehdi Altürk (21), Nurettin Yıldız (54), Özcan Benek (24) ve Fikret Apaydın (29) ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HEPSİ ÖLDÜ

Şırnak ve Uludere devlet hastanelerine kaldırılan 5 yaralı da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak Uludere
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