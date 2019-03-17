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Katliamın yaşandığı camiye akın ediyorlar

DÜNYA HABERLERİ  | 17.03.2019 07:53 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda polisi, Christchurch kentinde cuma namazı esnasında 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının düzenlendiği iki camiye giden sokaklarda incelemelerini sürdürdü. Yeni Zelandalılar, terör saldırısının gerçekleştirildiği Al Noor Camisi’ne çıkan Deans Ave sokağındaki anma noktasını ziyaret ederek çiçeklerle donattı.

Terör saldırısının yaşandığı bölgeye gelen onlarca insan gözlerinden süzülen yaşlarla hayatını kaybedenleri andı.

Yeni Zelanda'daki Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırının ardından ülkenin dört bir yanından onlarca insan saldırı bölgesine geliyor.
Saldırıya uğrayan camiye yakın bir noktaya çiçek bırakan kişiler, saldırıda hayatını kaybeden kişileri anıyor.
Gözyaşlarına engel olamayan onlarca insandan kimi haykırarak terörü lanetliyor, kimi ise hiçbir kelime söylemeden avuçlarını açarak dua ediyor.
Saldırıda hayatını kaybedenleri anmak için gelenler arasında bulunan bir gurup ise haka dansı yaparak ölen kişileri andı.
İşte o anlardan bazı kareler...
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Christchurch anma ölüm cami saldırısı

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