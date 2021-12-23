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Kav mantarı mucizesi! Kanamaları erken durduran formül bulundu

23.12.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi laboratuvarların da uzun süredir kav mantarı üzerinde çalışan akademisyenler kanamaların hızını durduran bir formül geliştirdi. Ortalama 6 dakika olan bir kanama bu formül ile 2,5 dakikada durdurulabiliyor. Öğretim Üyesi Dr. Gülşah Gedik, "Ağaçlarda yetişen kav mantarının kanamayı durdurucu, hayat kurtarıcı, tıbbi işlemleri kolaylaştırıcı özellikte bir ürün olabileceği düşünüldü. Aldığımız sonuçlar çok şaşırtıcıydı'' dedi.

Kav mantarı mucizesi! Kanamaları erken durduran formül bulundu

Trakya Üniversitesi akademisyenleri tarafından geliştirilen formül ile birlikte kanamalar daha hızlı durdurulacak. Edirne’de bilim insanları bulunan ve özü kav mantarı olan formül, kanamaları ortalama 6 dakikadan 2,5 dakikaya kadar indiriyor.

''KANAMA SÜRESİNİ 2,5 DAKİKAYA İNDİRİYOR''

Kanama zamanının normale göre yarına indiğini bu sayede insan hayatına kurtarabilecek bir formül geliştirdiklerini söyleyen Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Gülşah Gedik, "Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimi Hülya Asan hayali ile başladı her şey. Ağaçlarda yetişen kav mantarının kanamayı durdurucu, hayat kurtarıcı, tıbbi işlemleri kolaylaştırıcı özellikte bir ürün olabilir mi diye düşünmüşler. Farmasötik anabilim dalı alanında çalıştığım için formülü geliştirmem için bana geldiler. Daha sonra Muğla’da çalışan Doç. Dr Hakan Allı hocamız bize bu türleri gönderdi. Ardından Diş hekimliğinde cerrah hocamız Anıl Özyurtlu da sıçanlar üzerinde kanama durdurucu etkinliğini çalıştık. Öncelikle ben jel şeklinde bir formül geliştirdim. Bu ürünün stabilize çalışmalarını, deriye sürülüp uygun olup olmadığını gibi özelliklere baktık. Uygulama yaptığımızda bize çok şaşırtan sonuçlar verdi. Kanama zamanını normale göre yarı zamanına indirmişti. Ancak hala klinik çalışmalara ihtiyacı var bu ürünün dış ortamlarda kullanılabilmesi için. Normal bir kanama 6 dakika civarı olabiliyor. Bizim süremiz 2,5 dakikaya iniyor" dedi.

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''ÇALIŞMALAR SON AŞAMAYA GELDİ''

"Çalışmamız bugün insan hayatını kurtarabilecek son aşamaya gelmiş durumda"
Yapılan çalışmaların ardından insan hayatını kurtarabilecek son aşamaya geldiklerini dile getiren Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimi Hülya Asan, "Fikir benimdi. Kanama nedeniyle kaybedilen hasta ve diş hekimliğinde çalışmanın zorluklarını yaşadığım için hep kanamanın durdurulmasını hayal ediyordum ve sürekli literatür okuyordum. Literatürlerde bunu buldum okudum. Ardından bir çalışmaya girdik eczacılık fakültesi ve diğer arkadaşlarla birlikte. Bunun bu boyutlara geleceğini ummuyordum fakat çok güzel şeyler çıkacağına inanıyorum. Küçük çapta başlayan çalışmamız bugün insan hayatını kurtarabilecek son aşamaya gelmiş durumda" ifadelerini kullandı.

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Çalışmalarla ilgili Avrupa’da ve Türkiye’de patent almak için başvuruda bulunduklarını aktaran Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Asan, "Başvuru süreci devam ediyor. Aynı zamanda bu tür çalışmalar yayınlanmadığı zaman bilim dünyasında çok tanınmıyor bilinmiyor. Yayınlandıktan sonra bir anlam kazanıyor. Bu yüzden bizde uluslararası dergide bu maddenin antimikrobiyal aktivitesi hem de kanama durdurucu etkisiyle ilgili iki farklı yayın yaptık. Özellikle kanama durdurucu yayın uluslararası İstanbul Üniversitesi’nde bir dergide yayınlandı. Çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

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(İHA)

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