Kavanoz kapağı sıkıntısı sürüyor

Semih ÇALIŞKAN- İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHA-KIŞLIK konserve telaşının başlamasıyla birlikte son bir aydır piyasada konserve kapağı sıkıntısı yaşanıyor. Kış hazırlıklarına başlayanlar, pazardan sebzelerini uygun fiyata alsa da bu kez konserve için kapak bulamadı. Talebin artmasıyla birlikte piyasada kapak yok denecek kadar azaldı, olanlar da yüksek fiyata satılmaya başladı. İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde konserve kapağı sorunu yaşanırken İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda (İSTOÇ), kapakların çok az kaldığı ve sezonun artık bitmek üzere olduğu ifade ediliyor.

"ŞU AN KAPAK VAR AMA ÇOK AZ MİKTARDA "

Piyasada kapak bulunamamasını domatesin fiyatının ucuzlamasından kaynaklandığını düşündüğünü ifade eden züccaciyeci Hulusi Arpacı, son birkaç gündür taleplerin yüzde 10'a düştüğünü belirterek, "şu an kapak var ama çok az miktarda var. Zaten sezonu da kapattık. Yağmur başladı, konserve hazırlıkları bitiyor. Yapan yaptı, yapamayan da kaldı. Talep yüzde 90 azalarak, yüzde 10'a düştü" dedi.